Эксперты рассказали, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией, другим она может навредить.
Глютен — так называют белки, которые содержатся в зерновых продуктах: пшенице, ячмене, ржи и других.
Именно он создает мягкую структуру пекарских изделий.
Также глютен содержится в некоторых лекарствах и средствах гигиены — зубных пастах и кремах для лица.
Непереносимость глютена
Заболевание, когда организм негативно реагирует на глютен, повреждается тонкий кишечник, называют целиакией.
По статистике, болезнью страдает 1% людей.
Однако должным образом диагностируют целиакию у 30% пациентов.
Симптомы целиакии
Непереносимость глютена делится на классическую и тихую формы.
При тихой форме заболеваемости симптомы не проявляются, но нарушение тонкого кишечника все равно происходит.
При классической форме наблюдаются признаки болезни:
- вздутие;
- боль в животе;
- хроническая диарея;
- запор;
- головная боль;
- усталость;
- потеря веса;
- тошнота и рвота;
- нарушение структуры костной ткани — остеопороз;
- железодефицитная анемия;
- высыпания;
- язвы в ротовой полости;
- нарушение работы селезенки.
Безглютеновая диета
Такой способ питания вовсе не нужен всем людям. Диеты стоит придерживаться лишь людям с целиакией.
Продукты с маркировкой без глютена работают как маркетинговый ход, мол это точно полезная еда.
Однако мода на безглютеновые продукты только вредит организму здорового человека, поскольку тогда в питании отсутствуют некоторые микроэлементы.
Если вы все же решили есть что-то без глютена, нужно корректировать рацион так, чтобы он получился сбалансированным.
Источник: Береги себя