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Продукты без глютена: эксперты рассказали, действительно ли это полезно

8 ноября 2023, 11:20
Ольга Боднарчук редактор
Продукты без глютена: эксперты рассказали, действительно ли это полезно
Источник: Pexels

Эксперты рассказали, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией, другим она может навредить.

Глютен — так называют белки, которые содержатся в зерновых продуктах: пшенице, ячмене, ржи и других.

Именно он создает мягкую структуру пекарских изделий.

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Также глютен содержится в некоторых лекарствах и средствах гигиены — зубных пастах и кремах для лица.

Непереносимость глютена

Заболевание, когда организм негативно реагирует на глютен, повреждается тонкий кишечник, называют целиакией.

По статистике, болезнью страдает 1% людей.

Однако должным образом диагностируют целиакию у 30% пациентов.

Симптомы целиакии

Непереносимость глютена делится на классическую и тихую формы.

При тихой форме заболеваемости симптомы не проявляются, но нарушение тонкого кишечника все равно происходит.

При классической форме наблюдаются признаки болезни:

  • вздутие;
  • боль в животе;
  • хроническая диарея;
  • запор;
  • головная боль;
  • усталость;
  • потеря веса;
  • тошнота и рвота;
  • нарушение структуры костной ткани — остеопороз;
  • железодефицитная анемия;
  • высыпания;
  • язвы в ротовой полости;
  • нарушение работы селезенки.

Безглютеновая диета

Такой способ питания вовсе не нужен всем людям. Диеты стоит придерживаться лишь людям с целиакией.

Продукты с маркировкой без глютена работают как маркетинговый ход, мол это точно полезная еда.

Однако мода на безглютеновые продукты только вредит организму здорового человека, поскольку тогда в питании отсутствуют некоторые микроэлементы.

Если вы все же решили есть что-то без глютена, нужно корректировать рацион так, чтобы он получился сбалансированным.

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Источник: Береги себя

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