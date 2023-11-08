Эксперты рассказали, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией, другим она может навредить.

Глютен — так называют белки, которые содержатся в зерновых продуктах: пшенице, ячмене, ржи и других.

Именно он создает мягкую структуру пекарских изделий.

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Также глютен содержится в некоторых лекарствах и средствах гигиены — зубных пастах и кремах для лица.

Непереносимость глютена

Заболевание, когда организм негативно реагирует на глютен, повреждается тонкий кишечник, называют целиакией.

По статистике, болезнью страдает 1% людей.

Однако должным образом диагностируют целиакию у 30% пациентов.

Симптомы целиакии

Непереносимость глютена делится на классическую и тихую формы.

При тихой форме заболеваемости симптомы не проявляются, но нарушение тонкого кишечника все равно происходит.

При классической форме наблюдаются признаки болезни:

вздутие;

боль в животе;

хроническая диарея;

запор;

головная боль;

усталость;

потеря веса;

тошнота и рвота;

нарушение структуры костной ткани — остеопороз;

железодефицитная анемия;

высыпания;

язвы в ротовой полости;

нарушение работы селезенки.

Безглютеновая диета

Такой способ питания вовсе не нужен всем людям. Диеты стоит придерживаться лишь людям с целиакией.

Продукты с маркировкой без глютена работают как маркетинговый ход, мол это точно полезная еда.

Однако мода на безглютеновые продукты только вредит организму здорового человека, поскольку тогда в питании отсутствуют некоторые микроэлементы.

Если вы все же решили есть что-то без глютена, нужно корректировать рацион так, чтобы он получился сбалансированным.

Источник: Береги себя