Експерти розповіли, що безглютенова дієта потрібна лише людям з целіакією, іншим вона може нашкодити.
Глютен – так називають білки, які містяться в зернових продуктах: пшениці, ячмені, житі та інших.
Саме він створює м’яку структуру пекарських виробів.
Також глютен міститься в деяких ліках та засобах гігієни – зубних пастах та кремах для обличчя.
Непереносимість глютену
Захворювання, коли організм негативно реагує на глютен, пошкоджується тонкий кишківник, називають целіакією.
За статистикою, цю недугу реєструють у 1% людей.
Однак належним чином діагностують целіакію у 30% пацієнтів.
Симптоми целіакії
Непереносимість глютену поділяється на класичну та тиху форму.
При тихій формі захворюваності симптоми не проявляються, але порушення тонкого кишківника все одно відбувається.
При класичній формі спостерігаються ознаки хвороби:
- здуття;
- біль у животі;
- хронічна діарея;
- закреп;
- головний біль;
- втома;
- втрата ваги;
- нудота та блювання;
- порушення структури кісткової тканини – остеопороз;
- залізодефіцитна анемія;
- висипання;
- виразки в ротовій порожнині;
- порушення роботи селезінки.
Безглютенова дієта
Такий спосіб харчування зовсім не потрібний всім людям. Дієти варто дотримуватися лише людям з целіакією.
Продукти з маркуванням без глютену працюють як маркетинговий хід, мовляв це точно корисна їжа.
Однак мода на безглютенові продукти лише шкодить організму здорової людини, адже тоді в харчуванні відсутні деякі мікроелементи.
Якщо ви все ж вирішили їсти щось без глютену, потрібно корегувати раціон так, щоб він вийшов збалансованим.
Джерело: Бережи себе