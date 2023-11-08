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Продукти без глютену: експерти розповіли, чи справді це корисно

8 Листопада 2023, 11:20
Ольга Боднарчук редактор
Продукти без глютену: експерти розповіли, чи справді це корисно
Джерело: Pexels

Експерти розповіли, що безглютенова дієта потрібна лише людям з целіакією, іншим вона може нашкодити.

Глютен – так називають білки, які містяться в зернових продуктах: пшениці, ячмені, житі та інших.

Саме він створює м’яку структуру пекарських виробів.

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Також глютен міститься в деяких ліках та засобах гігієни – зубних пастах та кремах для обличчя.

Непереносимість глютену

Захворювання, коли організм негативно реагує на глютен, пошкоджується тонкий кишківник, називають целіакією.

За статистикою, цю недугу реєструють у 1% людей.

Однак належним чином діагностують целіакію у 30% пацієнтів.

Симптоми целіакії

Непереносимість глютену поділяється на класичну та тиху форму.

При тихій формі захворюваності симптоми не проявляються, але порушення тонкого кишківника все одно відбувається.

При класичній формі спостерігаються ознаки хвороби:

  • здуття;
  • біль у животі;
  • хронічна діарея;
  • закреп;
  • головний біль;
  • втома;
  • втрата ваги;
  • нудота та блювання;
  • порушення структури кісткової тканини – остеопороз;
  • залізодефіцитна анемія;
  • висипання;
  • виразки в ротовій порожнині;
  • порушення роботи селезінки.

Безглютенова дієта

Такий спосіб харчування зовсім не потрібний всім людям. Дієти варто дотримуватися лише людям з целіакією.

Продукти з маркуванням без глютену працюють як маркетинговий хід, мовляв це точно корисна їжа.

Однак мода на безглютенові продукти лише шкодить організму здорової людини, адже тоді в харчуванні відсутні деякі мікроелементи.

Якщо ви все ж вирішили їсти щось без глютену, потрібно корегувати раціон так, щоб він вийшов збалансованим.

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Джерело: Бережи себе

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