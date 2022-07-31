Считается, что 20% всех головных болей, в том числе и мигрень, возникают из-за употребления некоторых продуктов или их компонентов.

Поэтому, когда возникает головная боль, причину возникновения которой трудно объяснить, проанализируйте, что вы ели перед этим, и вообще, какие продукты употребляете чаще всего. Возможно, у них есть компоненты, к которым вы чувствительны, советует диетолог Светлана Фус.

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Вот взять красное вино. Его фенольные соединения действуют успокаивающе, ресвератрол – антиоксидант с противораковыми свойствами, но с другой стороны – может вызвать пароксизмальную головную боль.

Причинами такой боли могут стать: ⁣⁣

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Биогенные амины. Самый известный из них – гистамин. Он содержится в твердом сыре, в дрожжах и изделиях, где они есть, в маринованной сельди, пиве, вине, шоколаде и т.д.

Поэтому, если к вину добавить сыр (рокфор или фету) и еще шоколадный десерт или просто кусочек шоколада, может возникнуть головная боль.

Сульфиты. Вещества, которые добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Содержится в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Сульфиты способны накапливаться в организме при частом потреблении этих продуктов или при употреблении в большом количестве.

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Аспартом. Он содержится в сладкой газировке, лимонадах и тонизирующих напитках, в быстрых завтраках, жевательной резинке и жевательных конфетах.

Кофеин также может спровоцировать резкую сильную головную боль. Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина.

Также недостаточное количество жидкости приводит к головным болям, особенно при избыточном употреблении соли.

Также существует индивидуальная чувствительность человека к другим компонентам некоторых продуктов. Это могут быть уксус, орехи, лимоны, томаты и т.д. Употребление этих продуктов может вызвать головную боль.⁣⁣⠀

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Если головная боль, причина которой не установлена ​​обследованиями, беспокоит вас часто, попробуйте поискать провокаторов этого состояния в тарелке. Для этого заведите дневник питания, в котором фиксируйте, что вы съели. Тогда можно отследить, после чего появляется головная боль.

Так можно найти и устранить из питания продукты, к которым вы чувствительны.

Источник: Светлана Фус