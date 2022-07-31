Вважається, що 20% всіх головних болів, в тому числі і мігрень, виникають через вживання деяких продуктів або їх компонентів.

Тому, коли з’являється головний біль, причину виникнення якого важко пояснити, проаналізуйте, що ви їли перед цим, і взагалі, які продукти вживаєте частіше за все. Можливо, в них є компоненти, до яких ви чутливі, радить дієтолог Світлана Фус.

Ось взяти червоне вино. Його фенольні сполуки діють заспокійливо, ресвератрол – антиоксидант з протираковими властивостями, але з іншого боку – може викликати пароксизмальний головний біль.

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Причинами такого болю можуть стати:

Біогенні аміни. Найвідоміший з них – гістамін. Він міститься у твердому сирі, у дріжджах та виробах, де вони є, у маринованому оселедці, пиві, вині, шоколаді тощо.

Тому, якщо в один вечір до вина додати сир (рокфор або фету) та ще шоколадний десерт або просто шматочок шоколаду, може виникнути головний біль.

Сульфіти. Речовини, що їх додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Міститься у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варенні, морепродуктах, переробленому м’ясі. Сульфіти здатні накопичуватися в організмі при частому споживанні цих продуктів а бо при вживанні у великій кількості.

Аспартам. Він міститься у солодкій газованій воді, лимонадах та тонізуючих напоях, у швидких сніданках, жувальній гумці та жувальних цукерках.

Кофеїн також може спровокувати різкий сильний головний біль. Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну.

Також недостатня кількість рідини призводить до головних болей, особливо при надлишковому вживанні солі.

Також існує індивідуальна чутливість людини до інших компонентів деяких продуктів. Це може бути оцет, горіхи, лимони, томати тощо. Вживання цих продуктів також може викликати головний біль.

Якщо головний біль, причину якого не встановлено обстеженнями, турбує вас часто, спробуйте пошукати провокаторів цього стану у вашій тарілці. Для цього заведіть щоденник харчування, в якому фіксуйте, що ви з’їли. Тоді можна відстежити, після чого з’являється головний біль.

Так можна знайти і усунути з харчування продукти, до яких ви чутливі.

Джерело: Світлана Фус