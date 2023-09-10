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Принимать только в крайних случаях: эксперт о побочных эффектах снотворного

10 сентября 2023, 10:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
безсоння
Источник: Pexels

Фармацевт Ян Бадд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о неприятных побочных эффектах снотворного и призвал использовать эти препараты в качестве последнего средства.

— Для многих полноценный и спокойный ночной сон иногда оказывается непростой задачей. Подсчитано, что каждый третий из нас хотя бы раз в жизни испытывает проблемы со сном по самым разным причинам, — говорит эксперт.

Поэтому вполне понятно, что многие люди прибегают к различным снотворным. И хотя эти препараты могут быть успешно протестированы на безопасность, по словам фармацевта, они могут повлечь за собой множество нежелательных побочных эффектов.

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Особенно это касается проблем, связанных с регулярным приемом популярных снотворных с содержанием мелатонина.

Мелатонин — это гормон, вырабатываемый в организме для регулирования цикла сна и бодрствования. Однако его можно производить синтетически и использовать в качестве добавки.

По словам эксперта, такие препараты обычно продают по рецептам, но многим удается обойти это правило и приобрести снотворное онлайн.

— Прежде чем приобрести такой препарат, убедитесь, что вы знаете, во что вы ввязываетесь, поскольку он может иметь довольно неприятные побочные эффекты, такие как аномальные кошмары, ночная потливость и увеличение веса, — объяснил Бадд.

По его словам, снотворные следует использовать только в крайнем случае. Но прежде следует внести некоторые изменения в образ жизни, например, улучшить режим сна, сократить потребление кофеина и справиться со стрессом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании перечисляет побочные эффекты снотворных с содержанием мелатонина:

  • сонливость или усталость в дневное время;
  • головная боль;
  • боли в животе;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • раздражительность или беспокойство;
  • сухость во рту;
  • сухая или зудящая кожа;
  • странные сны или ночная потливость.

Источник: Express

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