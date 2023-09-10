Фармацевт Ян Бадд у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про неприємні побічні ефекти снодійного і закликав використовувати ці препарати як останній засіб.

– Для багатьох повноцінний і спокійний нічний сон іноді виявляється непростим завданням. Підраховано, що кожен третій із нас хоча б раз у житті відчуває проблеми зі сном із найрізноманітніших причин, – каже експерт.

Тому цілком зрозуміло, що багато людей вдаються до різних снодійних. І хоча ці препарати можуть бути успішно протестовані на безпеку, за словами фармацевта, вони можуть спричинити безліч небажаних побічних ефектів.

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Особливо це стосується проблем, пов’язаних із регулярним прийомом популярних снодійних із вмістом мелатоніну.

Мелатонін – це гормон, що виробляється в організмі для регулювання циклу сну і неспання. Однак його можна виробляти синтетично і використовувати як добавку.

За словами експерта, такі препарати зазвичай продають за рецептами, але багатьом вдається обійти це правило і придбати снодійне онлайн.

– Перш ніж придбати такий препарат, переконайтеся, що ви знаєте, у що ви вплутуєтеся, оскільки він може мати доволі неприємні побічні ефекти, як-от аномальні жахіття, нічна пітливість і збільшення ваги, – пояснив Бадд.

За його словами, снодійні слід використовувати тільки в крайньому разі. Але спершу слід внести деякі зміни в спосіб життя, наприклад, поліпшити режим сну, скоротити споживання кофеїну і впоратися зі стресом.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії перераховує побічні ефекти снодійних із вмістом мелатоніну:

сонливість або втома в денний час;

головний біль;

біль у животі;

нудота;

запаморочення;

дратівливість або занепокоєння;

сухість у роті;

суха або свербляча шкіра;

дивні сни або нічна пітливість.

Джерело: Express