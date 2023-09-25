Врач Евгений Комаровский рассказал, что избыточное количество сахара увеличивает риск появления прыщей на 10-15%, но объяснил, что это лишь один из аспектов общего состояния кожи.

— Прыщи скорее всего определяются гормональным фоном, наличием или отсутствием стресса, вашей генетикой, тем, как вы соблюдаете правила гигиены, — сказал врач.

Он заметил, что если замучили прыщи, стоит ограничить сладости, но гораздо важнее научиться жить в согласии с собой.

Напомним, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего рациона, а еще лучше, если этот показатель уменьшить до 5%.

То есть максимальное количество сахара для взрослого человека составляет 50 г в день, но лучше сократить до 25 г в день.

Важно также, что сахар может быть скрыт во многих продуктах, включая готовые блюда, соусы, напитки, сладости, йогурты. Поэтому полезно внимательно читать состав продуктов на упаковке.

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Источник: Комаровский