Як відомо, споживання цукру викликає безліч проблем. Лікар Євген Комаровський розповів, що надлишкова кількість цукру збільшує ризик появи прищів на 10-15%, але пояснив, що це лише один з аспектів загального стану шкіри.

– Прищі швидше за все визначаються гормональним тлом, наявністю або відсутністю стресу, вашою генетикою, тим, як ви дотримуєтеся правил гігієни, – сказав лікар.

Він зауважив, що якщо замучили прищі, варто обмежити солодощі, але набагато важливіше навчитися жити у злагоді з собою.

Нагадаємо, що за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), норма споживання цукру не повинна перевищувати 10% від загального раціону, а ще краще, якщо цей показник зменшити до 5%.

Тобто максимальна кількість цукру для дорослої людини становить 50 г на день, але краще скоротити до 25 г на день.

Важливо також, що цукор може бути прихований в багатьох продуктах, до них належать зокрема готові страви, соуси, напої, солодощі, йогурти. Тому корисно уважно читати склад продуктів на упаковці.

Зараз дивляться

Джерело: Комаровский