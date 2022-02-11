Бытует мнение, что вакуумные устройства для растяжения или же увеличения пениса полезны для мужского здоровья. В частности, они позитивно влияют на кровообращение в этой зоне.

Однако при их использовании нужно быть осторожным, заявил во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

— Когда мы назначаем такие устройства, мы рассказываем человеку, как его использовать, и объясняем, что может случится в результате неправильного применения. У таких пациентов может возникать эректильная дисфункция, — объясняет Сейдали Халилов.

Никто не отрицает полезных свойств таких устройств для мужского здоровья, но чрезмерное использование приведет к стойкому нарушению эрекции.

— Если вы это используете, то очень аккуратно или после консультации с доктором, — добавляет специалист.

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В целом врачи рекомендуют самостоятельно не экспериментировать и не заниматься самолечением. В случае различных жалоб, нужно обращаться к специалисту.