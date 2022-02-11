Існує думка, що вакуумні пристрої для розтягнення або збільшення статевого члена корисні для чоловічого здоров’я. Зокрема, вони позитивно впливають на кровообіг у цій зоні.

Однак під час їхнього використання потрібно бути обережним, заявив під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Коли ми призначаємо такі пристрої, ми розповідаємо людині, як його використовувати, і пояснюємо, що може виникнути внаслідок неправильного застосування. У таких пацієнтів може виникати еректильна дисфункція, – пояснює Сейдалі Халілов.

Ніхто не заперечує корисних властивостей таких пристроїв для чоловічого здоров’я, але надмірне використання призведе до стійкого порушення ерекції.

– Якщо ви це використовуєте, то дуже обережно чи після консультації з лікарем, – додає фахівець.

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Загалом лікарі рекомендують самостійно не експериментувати та не займатися самолікуванням. У разі різноманітних скарг, потрібно звертатися до фахівця.