Існує думка, що вакуумні пристрої для розтягнення або збільшення статевого члена корисні для чоловічого здоров’я. Зокрема, вони позитивно впливають на кровообіг у цій зоні.
Однак під час їхнього використання потрібно бути обережним, заявив під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.
– Коли ми призначаємо такі пристрої, ми розповідаємо людині, як його використовувати, і пояснюємо, що може виникнути внаслідок неправильного застосування. У таких пацієнтів може виникати еректильна дисфункція, – пояснює Сейдалі Халілов.
Ніхто не заперечує корисних властивостей таких пристроїв для чоловічого здоров’я, але надмірне використання призведе до стійкого порушення ерекції.
– Якщо ви це використовуєте, то дуже обережно чи після консультації з лікарем, – додає фахівець.
Загалом лікарі рекомендують самостійно не експериментувати та не займатися самолікуванням. У разі різноманітних скарг, потрібно звертатися до фахівця.