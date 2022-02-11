Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Консультація

Пристрої для збільшення пеніса – чому з ними треба бути обережними

11 Лютого 2022, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Сейдалі Халілов уролог, урогенітальний хірург
мужчина
Джерело: Pixabay

Існує думка, що вакуумні пристрої для розтягнення або збільшення статевого члена корисні для чоловічого здоров’я. Зокрема, вони позитивно впливають на кровообіг у цій зоні.

Однак під час їхнього використання потрібно бути обережним, заявив під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Коли ми призначаємо такі пристрої, ми розповідаємо людині, як його використовувати, і пояснюємо, що може виникнути внаслідок неправильного застосування. У таких пацієнтів може виникати еректильна дисфункція, – пояснює Сейдалі Халілов.

Ніхто не заперечує корисних властивостей таких пристроїв для чоловічого здоров’я, але надмірне використання призведе до стійкого порушення ерекції.

– Якщо ви це використовуєте, то дуже обережно чи після консультації з лікарем, – додає фахівець.

Читайте також:
мужчина чоловікБіль у статевому члені після сексу – уролог розповів, чи нормально це

Загалом лікарі рекомендують самостійно не експериментувати та не займатися самолікуванням. У разі різноманітних скарг, потрібно звертатися до фахівця.

Теги
поради лікаря , Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь