Психиатр Евгений Скрипник на своей странице в Instagram рассказал, почему так называемые лекарства на травах могут нанести непоправимый ущерб здоровью.

— Часто приходится слышать: можно мне вместо антидепрессантов что-нибудь легкое, желательно растительное? Почему-то “лекарство” на травах у нас считается безопасным и натуральным! — пишет специалист.

По его словам, те травы, которые мы насобирали самостоятельно, действительно натуральные, а вот их эффективность для здоровья — под большим вопросом.

Впрочем, как и травы, которые можно приобрести в аптеке и которые заправлены кучей непонятных веществ и консервантов. Никто толком не знает, какое там количество трав, их концентрация и т. д., отмечает Евгений Скрипник.

— При тревожном, ипохондрическом и паническом расстройствах лечение должно проводится только доказательными препаратами, то есть антидепрессантами, — утверждает психиатр.

В противном случае, если пациент выбирает лекарства на травах, у него постепенно формируется защитное поведение, стойкий рефлекс: вы думаете, что они вам помогают, успокаиваетесь, временно состояние улучшается, но в перспективе болезнь только прогрессирует.

— Повторяю: при депрессивных и выраженных тревожных расстройствах есть доказанное курсовое лечение антидепрессантами. Все остальное — только усугубит ваше состояние, — настаивает Евгений Скрипник.

Источник: Евгений Скрипник