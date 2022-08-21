С точки зрения китайской медицины депрессию и тревогу можно понимать как болезни, связанные с духовной составляющей Шен.

Если баланс Шен нарушается, то у человека может возникнуть чувство, что жизнь потеряла смысл. Не хочется ни с кем общаться. Вообще ничего не хочется. Отсутствует жизненная энергия. Возникает ненависть к себе.

В западной медицине это состояние называют депрессией. Кроме того, если энергия ци не двигается плавно в теле, человек может застрять на одной эмоции. Это может быть страх, гнев, горе.

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Китайская медицина лечит эти состояния, соединяя дух с глубоким чувством себя. Акупунктура может восстановить плавное движение энергии и облегчить выход из эмоционального или духовного застревания.

В китайской философии эмоции – это физиологические явления, а не психологические. Например, селезенка связана с чувством беспокойства, почки – со страхом, легкие – с горем и тревогой и так далее.

Эти органы производят и сохраняют эти, кровь и жидкость для тела, а также регулируют наши эмоции.

Какие методы лечения китайской медицины наиболее полезны для людей с депрессией и тревогой? Это иглоукалывание, диетическая терапия, травяные препараты, цигун и тай-цзю.

Диетотерапия. Добавьте в рацион немного горькой пищи. Различные вкусы (сладкий, соленый, горький, пряный и т.п.) действуют на разные органы. Горькая пища прежде всего питает сердце. Включайте в свой рацион такие продукты, как горчичный лист, капуста.

Чай из шиповника или лепестков розы обогащает кровь и эти, успокаивает нервы и улучшает настроение. Готовят этот чай таким образом: в кипяток добавить сушеные ягоды шиповника или лепестки розы, подержать на медленном огне в течение 20 минут.

Есть специальные точки, нажимая на которые можно открыть порталы восприятия, чтобы человек смог почувствовать мир по-другому.

Точка над переносицей, между бровями. Точка на темени в 5 см от лба. Точка в центре грудины, на уровне сосков. Точка, расположенная на 3 см выше голеностопного сустава с внутренней стороны ноги.

Массировать их нужно в течение 1-2 минут для облегчения состояния.

Источник: Павел Ким