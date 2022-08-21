З точки зору китайської медицини, депресію та тривогу можна розуміти як хвороби, пов’язані з духовною складовою Шен.

Якщо баланс Шен порушується, то у людини може виникнути почуття, що життя втратило сенс. Не хочеться ні з ким спілкуватися. Взагалі, нічого не хочеться. Відсутня життєва енергія. Виникає ненависть до себе.

У західній медицині цей стан називають депресією. Крім того, якщо енергія ці не рухається плавно в тілі, людина може застрягати на одній емоції. Це може бути страх, гнів, горе.

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Китайська медицина лікує ці стани, єднаючи дух із глибоким почуттям себе. Акупунктура може відновити плавний рух енергії ці та полегшити вихід із емоційного чи духовного застрягання.

У китайській філософії емоції – це фізіологічні явища, а не психологічні. Наприклад, селезінка пов’язана з почуттям занепокоєння, нирки – зі страхом, легені – з горем і тривогою і таке інше.

Ці органи виробляють та зберігають ці, кров та рідину для тіла, а також регулюють наші емоції.

Які ж методи лікування китайської медицини найбільш корисні для людей з депресією та тривогою? Це акупунктура, дієтична терапія, трав’яні препарати, цігун і тай-цзю.

Дієтотерапія. Додайте до раціону трохи гіркої їжі. Різні смаки (солодкий, солоний, гіркий, пряний тощо) діють на різні органи. Гірка їжа насамперед живить серце. Включайте у свій раціон такі продукти, як гірчичний лист, капуста.

Чай з шипшини або пелюсток троянди збагачує кров і ці, заспокоює нерви і покращує настрій. Готують цей чай таким чином: в окріп додати сушені ягоди шипшини або пелюстки троянди, потримати на повільному вогні протягом 20 хвилин.

Є спеціальні точки, натискаючи на які можна відкрити портали сприйняття, щоб людина змогла відчути світ по-іншому.

Точка над переніссям, між бровами. Точка на тімені, у 5 см від чола. Точка в центрі грудини, на рівні сосків. Точка, що розташована на 3 см вище гомілковостопного суглоба з внутрішньої сторони ноги.

Масажувати їх потрібно протягом 1-2 хвилин для полегшення стану.

Джерело: Павло Кім