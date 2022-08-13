Найчастіше за все біль виникає у самий невідповідний момент. Іноді біль приходить у невідповідний момент, наприклад, в дорозі, або по приїзді у відпустку, відрядження.

– Я розкажу про просту та доступну робочу методику, що допоможе зменшити біль всього за кілька хвилин, – сказав голкотерапевт Павло Кім. – Ця методика не є лікуванням, але дасть можливість зменшити біль до моменту, коли ви потрапите до лікаря.

Але для отримання гарного ефекту знадобиться помічник.

Що потрібно зробити

Зараз дивляться

Спочатку визначте найболючіше положення та оцініть за 10-бальною шкалою інтенсивність болю. Також оцініть ступінь обмеження рухливості.

Потім поверніть голову вправо, вліво, вгору, вниз. Робіть це обережно, без різких рухів.

Тепер кличте помічника, який буде натискати на потрібні точки.

Які точки натискати

По задній частині ноги проходить меридіан сечового міхура. З ним і потрібно працювати. Сам меридіан довгий: починається на стопі, і закінчується на голові. При болях у шиї потрібна та його частина, що розташована на нозі.

Ляжте на живіт і розслабтеся, а помічник буде повільно натискати пальцями на м’язи по ходу меридіана через кожний 1 см. Ви повинні відчути найболючіше місце по ходу меридіана і повідомити помічника, де воно.

Далі це чутливе місце потрібно дуже інтенсивно масажувати круговими та натискними рухами протягом 1-2 хвилин.

Тепер знову оцініть за 10 бальною шкалою інтенсивність болю та рухливість шиї. Такий масаж можна повторювати кожні дві години.

Але не відкладайте візит до лікаря, якщо біль повертається.

Джерело: Павло Кім