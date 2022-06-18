У китайській медицині найважливішими для життя є кров і енергія ци. Саме система травлення перетворює їжу на ці субстанції.

А для того, щоб все перетравлювалось правильно і до кінця, травна система має бути здоровою.

Китайська медицина вважає, що кожен орган та система в організмі пов’язані з певною емоцією. Так от тривога – це емоція травної системи. При дисбалансі системи травлення людина постійно хвилюється, їй складніше боротися зі стресами.

Зараз дивляться

Із західної медицини відомо, що понад 90% серотоніну (гормону щастя) в організмі виробляється у кишечнику. Отже, налагодивши роботу кишечника, поліпшивши стан травної системи за допомогою масажу акупунктурних точок, можна збалансувати і емоційний стан.

Перед виконанням масажу можна зробити декілька вправ на розтяжку, щоб розблокувати меридіани та допомогти енергії ци плавно текти по всьому тілу. Це надасть найбільшого ефекту від точкового масажу.

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Вправи

Підніміть руки над головою, вдихаючи, і витягніть назад якомога більше.

Порахуйте до 3 і повертайтеся у вихідне положення, повільно видихаючи.

Вдихніть і нахилиться вперед, розслабтеся видихаючи.

Порахуйте до 3 і повертайтеся до вихідної позиції на вдиху.

Підніміть руки над головою і, видихаючи, нахиліться до правої сторони тіла.

Поверніться у вихідне положення на вдиху

Тепер при видиху нахиліться до лівої сторони тіла

Поверніться у вихідне положення на вдиху

Повторіть усю цю послідовність 3 рази, щоб відкрити всі травні канали.

Ці точки для масажу будуть корисні для будь-яких проблем із травленням.

Якщо проблеми з травленням хронічні, ефективнішим буде пройти сеанси акупунктури.

Джерело: Павло Кім