В китайской медицине наиболее важными для жизни являются кровь и энергия ци. Именно пищеварительная система превращает пищу в эти субстанции.

А для того чтобы все переваривалось правильно и до конца, пищеварительная система должна быть здоровой.

Китайская медицина считает, что каждый орган и система в организме связаны с определенной эмоцией. Так вот тревога – это эмоция пищеварительной системы. При дисбалансе пищеварительной системы человек постоянно волнуется, ему сложнее бороться со стрессами.

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Из западной медицины известно, что более 90% серотонина (гормона счастья) в организме производится в кишечнике. Следовательно, наладив работу кишечника, улучшив состояние пищеварительной системы с помощью массажа акупунктурных точек, можно сбалансировать и эмоциональное состояние.

Перед выполнением массажа можно сделать несколько упражнений на растяжку, чтобы разблокировать меридианы и помочь энергии плавно течь по всему телу. Это окажет наибольший эффект от точечного массажа.

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Упражнения

Поднимите руки над головой, вдыхая и вытяните назад как можно больше.

Сосчитайте до 3 и возвращайтесь в исходное положение, медленно выдыхая.

Вдохните и наклонитесь вперед, расслабьтесь выдыхая.

Посчитайте до 3 и возвращайтесь к исходной позиции на вдохе.

Поднимите руки над головой и, выдохнув, наклонитесь к правой стороне тела.

Вернитесь в исходное положение на вдохе

Теперь при выдохе наклонитесь к левой стороне тела

Вернитесь в исходное положение на вдохе

Повторите всю эту последовательность три раза, чтобы открыть все пищеварительные каналы.

Эти точки для массажа будут полезны для любых проблем с пищеварением.

Если проблемы с пищеварением хронические, эффективнее будет пройти сеансы акупунктуры.

Источник: Павел Ким