Чаще всего боль возникает в самый неподходящий момент. Иногда боль приходит в неподходящий момент, например, в пути, или по приезде в отпуск, командировку.

— Я расскажу о простой и доступной рабочей методике, которая поможет уменьшить боль всего за несколько минут, — сказал иглотерапевт Павел Ким. — Эта методика не является лечением, но позволит уменьшить боль до момента, когда вы попадете к врачу.

Но для получения хорошего эффекта потребуется помощник.

Что нужно сделать

Сначала определите болезненное положение и оцените по 10-балльной шкале интенсивность боли. Также оцените степень ограничения подвижности.

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Затем поверните голову вправо, влево, вверх, вниз. Делайте это осторожно, без резких движений.

Теперь зовите помощника, который будет нажимать на нужные точки.

Какие точки нажимать

По задней части ноги проходит меридиан мочевого пузыря. С ним и нужно работать. Сам меридиан длинный: начинается на стопе, и заканчивается на голове. При болях в шее нужна и его часть, расположенная на ноге.

Лягте на живот и расслабьтесь, а помощник будет медленно нажимать пальцами на мышцы по ходу меридиана через каждый 1 см. Вы должны почувствовать самое болезненное место по ходу меридиана и сообщить помощнику, где оно.

Далее это чувствительное место нужно очень интенсивно массировать круговыми и нажимными движениями в течение 1-2 минут.

Теперь снова оцените по 10-балльной шкале интенсивность боли и подвижность шеи. Такой массаж можно повторять каждые два часа.

Но не откладывайте визит к врачу, если боль возвращается, советует врач.

Источник: Павел Ким