Психіатр Євген Скрипник на своїй сторінці в Instagram розповів, чому так звані ліки на травах можуть завдати непоправної шкоди здоров’ю.

– Часто доводиться чути: можна мені замість антидепресантів що-небудь легке, бажано рослинне? Чомусь “ліки” на травах у нас уважають безпечними і натуральними! – пише фахівець.

За його словами, ті трави, які ми назбирали самостійно, справді натуральні, а от їхня ефективність для здоров’я – під великим питанням.

Зрештою, як і трави, які можна придбати в аптеці і які заправлені купою незрозумілих речовин і консервантів. Ніхто толком не знає, яка там кількість трав, їхня концентрація тощо, зазначає Євген Скрипник.

– У разі тривожного, іпохондричного та панічного розладів лікування має проводитися тільки доказовими препаратами, тобто антидепресантами, – стверджує психіатр.

В іншому разі, якщо пацієнт обирає ліки на травах, у нього поступово формується захисна поведінка, стійкий рефлекс: ви думаєте, що вони вам допомагають, заспокоюєтесь, тимчасово стан покращується, але в перспективі хвороба тільки прогресує.

– Повторюю: за депресивних і виражених тривожних розладів є доведене курсове лікування антидепресантами. Все інше – тільки погіршить ваш стан, – наполягає Євген Скрипник.

Джерело: Євген Скрипник