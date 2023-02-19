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Психоз: как распознать и куда обращаться за помощью

19 февраля 2023, 13:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач и пациент
Источник: Depositphotos

Психоз – одно из психических расстройств, которое может лечить семейный врач.

Для заболевания характерны нарушения мышления и восприятия, а также эмоций и поведения. Заброс привычных обязанностей, связанных с работой, учебой, домашними или социальными делами, возбужденное агрессивное поведение, повышение или снижение активности также могут являться признаками психоза.

Симптомы психоза поддаются исцелению. Ошибочно полагать, что человек или его семья виноваты в возникновении заболевания. Это не так.

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Снижение уровня стресса и усиление социальной поддержки важны для человека с этим заболеванием.

Человек с психозом может слышать голоса или видеть образы, которых нет. А еще он не понимает собственных проблем с психическим здоровьем.

Также могут проявляться следующие симптомы психоза:

  • бредовые идеи – стойкие ошибочные убеждения;
  • значительные нарушения поведения – хаотичность, взволнованность, пассивность или гиперактивность;
  • нарушение эмоций – заметная апатия или отсутствие связи между эмоцией, о которой говорит человек, и эмоциональной реакцией.

Врач первичного звена осмотрит человека на консультации и определит наличие расстройства.

Лечат психоз антипсихотическими препаратами. Важно принимать их по назначению и регулярно приходить на повторные консультации.

Однако одним из ключевых аспектов ведения пациента является поддержка его в повседневной деятельности, регулярное сопровождение и реабилитация в сообществе.

Рецидивы или ухудшение симптомов встречаются часто, поэтому важно распознавать их на ранних этапах и как можно быстрее появляться к врачу. Стресс, плохой сон, алкоголь и психоактивные вещества могут усилить психотические симптомы.

Что может посоветовать врач? Важно:

  • соблюдение здорового образа жизни:
  • сбалансированное питание,
  • физическая активность,
  • регулярный сон,
  • надлежащая личная гигиена.

Позитивно на человека оказывает влияние социальная деятельность, что даст психологическую и социальную поддержку:

  • встречи с членами семьи,
  • прогулки с друзьями,
  • посещение соседей,
  • социальные мероприятия на работе,
  • занятие спортом,
  • мероприятия у сообщества.

Человеку с симптомами психоза важно заниматься своей обычной социальной, образовательной, профессиональной деятельностью настолько, насколько это возможно.

Врач может предложить пациентам с психозом, их семьям и смотрителям пройти тренинг по жизненным или социальным навыкам.

Люди с психозом имеют более высокий риск влияния стигмы, дискриминации и нарушения их права на достойную жизнь. Поэтому избегайте постоянной критики человека или враждебного отношения к нему. Не ограничивайте его физически.

Во время общения не нужно пытаться убедить человека, что его переживания ошибочны или нереальны. Даже если человек непривычно себя ведет, тон разговора должен быть нейтральным, с акцентом на поддержку.

Если в этом будет клиническая потребность, семейный врач направит к психиатру. После стабилизации состояния пациента, он может и дальше наблюдаться у врача первичного звена.

Чтобы найти медучреждение первичного звена, где можно получить психологическую помощь, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

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Также можно пользоваться дашбордом по заключенным договорам на сайте НСЗУ. В поле группа услуг выберите пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи http://surl.li/ecmlw

Источник: НСЗУ

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Сімейний лікар
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