Психоз – один із психічних розладів, який може лікувати сімейний лікар.

Для захворювання характерні порушення мислення і сприйняття, а також емоцій та поведінки. Занедбання звичних обов’язків, пов’язаних із роботою, навчанням, домашніми або соціальними справами, збуджена агресивна поведінка, підвищення або зниження активності також можуть бути ознаками психозу.

Симптоми психозу піддаються лікуванню. Помилково думати, що людина або її родина винні у виникненні захворювання. Це не так.

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Зниження рівня стресу та посиленням соціальної підтримки є важливими для людини із цим захворюванням.

Людина з психозом може чути голоси або бачити образи, яких насправді немає. А ще вона не розуміє власні проблеми із психічним здоров’ям.

Також можуть проявлятися такі симптоми психозу:

маячні ідеї – стійкі помилкові переконання;

значні порушення поведінки – хаотичність, схвильованість, пасивність або гіперактивність;

порушення емоцій – помітна апатія або відсутність зв’язку між емоцією, про яку говорить людина, та емоційною реакцією.

Лікар первинної ланки на консультації огляне людину та визначить наявність розладу.

Лікують психоз антипсихотичними препаратами. Важливо приймати їх відповідно до призначення та регулярно приходити на повторні консультації.

Проте, одним з ключових аспектів ведення пацієнта є підтримка його у повсякденній діяльності, регулярний супровід та реабілітація у спільноті.

Рецидиви чи погіршення симптомів трапляються часто, а тому важливо розпізнавати їх на ранніх етапах і якомога швидше з’являтися до лікаря. Стрес, неповноцінний сон, алкоголь та психоактивні речовини можуть посилити психотичні симптоми.

Що може порадити лікар? Важливо:

дотримання здорового способу життя:

збалансоване харчування,

фізична активність,

регулярний сон,

належна особиста гігієна.

Позитивно на людину впливає соціальна діяльність, що дасть психологічну та соціальну підтримку:

зустрічі з членами родини,

прогулянки з друзями,

відвідування сусідів,

соціальні заходи на роботі,

заняття спортом,

заходи у спільноти.

Людині з симптомами психозу важливо займатися своєю звичайною соціальною, освітньою, професійною діяльністю настільки, наскільки це можливо.

Лікар може запропонувати пацієнтам із психозом, їх родинам і доглядачам пройти тренінг із життєвих чи соціальних навичок.

Люди із психозом мають вищий ризик впливу стигми, дискримінації та порушення їхнього права на гідне життя. Тому уникайте постійної критики людини або ворожого ставлення до неї. Не обмежуйте її фізично.

Під час спілкування не потрібно намагатися переконати людину, що її переживання є помилковими або нереальними. Навіть якщо людина незвично себе поводить, тон розмови повинен бути нейтральними, з акцентом на підтримку.

Якщо у цьому буде клінічна потреба, сімейний лікар направить до психіатра. Після стабілізації стану пацієнта, він може і надалі спостерігатися у лікаря первинної ланки.

Щоб знайти медзаклад первинної ланки, де можна отримати психологічну допомогу, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Також можна користуватися дашбордом з укладеними договорами на сайті НСЗУ. У полі група послуг оберіть пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги http://surl.li/ecmlw

Джерело: НСЗУ