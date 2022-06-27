Что такое гусиная кожа. Почему это с нами происходит. И стоит ли волноваться при появлении мелких пупырышек на теле.
На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить нашего эксперта, врача общей практики Людмилу Сердюк.
— Эффект гусиной кожи, который возникает в виде реакции организма на холод, большинство людей вообще не должен беспокоить, — уверяет Людмила Сердюк.
По ее словам, в общем и целом это довольно обычное явление, если человек испытывает озноб, например, после купания в холодной воде.
Если же говорить сугубо медицинским языком, то гусиная кожа — это фолликулярный кератоз, обусловленный накоплением кератина вокруг волосяных фолликулов.
Избавиться от излишков кератина с помощью скраба не получится, разве что можно травмировать кожу.
Поэтому, если эффект гусиной кожи по тем или иным причинам кому-то досаждает, самой уместной рекомендацией будет увлажение кожи с помощью специального геля, лосьона или молочка. Причем это можно делать и утром, и вечером.
Пригасить внешний эффект гусиной кожи может также автозагар.