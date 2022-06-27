Что такое гусиная кожа. Почему это с нами происходит. И стоит ли волноваться при появлении мелких пупырышек на теле.

На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить нашего эксперта, врача общей практики Людмилу Сердюк.

— Эффект гусиной кожи, который возникает в виде реакции организма на холод, большинство людей вообще не должен беспокоить, — уверяет Людмила Сердюк.

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По ее словам, в общем и целом это довольно обычное явление, если человек испытывает озноб, например, после купания в холодной воде.

Если же говорить сугубо медицинским языком, то гусиная кожа — это фолликулярный кератоз, обусловленный накоплением кератина вокруг волосяных фолликулов.

Избавиться от излишков кератина с помощью скраба не получится, разве что можно травмировать кожу.

Поэтому, если эффект гусиной кожи по тем или иным причинам кому-то досаждает, самой уместной рекомендацией будет увлажение кожи с помощью специального геля, лосьона или молочка. Причем это можно делать и утром, и вечером.

Пригасить внешний эффект гусиной кожи может также автозагар.