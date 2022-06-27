Що таке гусяча шкіра. Чому це з нами відбувається. І чи варто хвилюватися при появі дрібних пухирців на тілі.

На ці запитання Факти ICTV попросили відповісти нашого експерта, лікаря загальної практики Людмилу Сердюк.

– Ефект гусячої шкіри, який виникає у вигляді реакції організму на холод, більшість людей взагалі не повинен турбувати, – запевняє Людмила Сердюк.

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За її словами, в цілому це досить звичайне явище, якщо людина відчуває озноб, наприклад, після купання в холодній воді.

Якщо ж говорити суто медичною мовою, то гусяча шкіра — це фолікулярний кератоз, обумовлений накопиченням кератину навколо волосяних фолікулів.

Позбутися від надлишків кератину за допомогою скрабу не вийде, хіба що можна травмувати шкіру.

Тому, якщо ефект гусячої шкіри з тих чи інших причин комусь докучає, найдоречнішою рекомендацією буде зволоження шкіри за допомогою спеціального гелю, лосьйону або молочка. Причому це можна робити і вранці, і ввечері.

Пригасити зовнішній ефект гусячої шкіри може також автозасмага.