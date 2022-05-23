Секретами, как сделать свое тело практически идеальным без вреда для здоровья, поделила модель из Казахстана, которая живет сегодня в США, Анна Таргоний. Она мама и студентка колледжа. Ее Instagram-страница набрала свыше 100 тыс. подписчиков. Секрет популярности девушки в неординарной фигуре, похожей на песочные часы. Талия модели — всего 54 сантиметра.

— Забота о своем здоровье и сексуальный вид идут рука об руку, поэтому, если вы хотите стать стройной, подтянутой и выглядеть достойно, пришло время обсудить стратегии, — приглашает Анна.

И уверяет: если вы хотите иметь тело, как у модели, вам нужно всегда помнить о своей цели и стремиться к долгосрочным выгодам, а не к краткосрочным удовольствиям.

Хорошо выглядеть — это постоянство. Пообещайте каждый день делать что-то хорошее для собственного тела, придерживайтесь своего плана, и вы легко добьетесь успеха!

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Диета для модельного тела

Вот несколько советов по диете модельного тела, которые, по словам Анны, обязательно вам помогут:

избегайте продуктов, вызывающих вздутие живота (соленые закуски, молочные продукты);

пейте больше воды;

научитесь готовить здоровую еду сами;

избегайте употребления в пищу вредной еды, соды, рафинированного сахара;

старайтесь есть больше фруктов, овощей и нежирных белков — отлично подойдет нежирное мясо, такое как курица и рыба, а также множество других вариантов веганского белка.

Тренировка модельного тела

Чтобы получить модельное тело, вам придется заниматься спортом. К счастью, вы можете заниматься модельной тренировкой тела дома, на улице или в фитнес-центре.

Однако вы должны знать, что даже базовая модельная тренировка будет довольно интенсивной.

Рассмотрите программы групповых упражнений. Например, многие голливудские актрисы и ангелы Victoria’s Secret проходят (индивидуальные или групповые) тренировки в стиле CrossFit.

Кроме того, если вы новичок, групповые тренировки могут стать для начала хорошим вариантом. После этого вы легко начнете тренироваться самостоятельно и точно будете знать, как управлять своим телом при выполнении тех или иных упражнений.

Носите потрясающую спортивную одежду

Носите то, в чем вы чувствуете себя стильными и красивыми. Потому что очень трудно найти предлог, чтобы не идти на тренировку, если у вас прекрасная компрессионная спортивная одежда.

Фотографируйте себя в процессе

Вы видите себя каждый день, поэтому трудно заметить прогресс, если он не экстремальный. Но пока вы идете к своей цели, почему бы не фотографировать себя в конце каждой недели.

Вы увидите, как тают сантиметры на вашей талии. И вам будет очень приятно узнать, что вы на правильном пути.

Источник: Анна Таргоний