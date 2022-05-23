Секретами, як зробити своє тіло практично ідеальним без шкоди для здоров’я, поділила модель з Казахстану, яка живе сьогодні в США, Анна Таргоній. Вона мама і студентка коледжу. Її Instagram-сторінка набрала понад 100 тис. підписників. Секрет популярності дівчини в неординарній фігурі, схожій на пісочний годинник. Талія моделі – лише54 сантиметри.

– Турбота про своє здоров’я і сексуальний вигляд йдуть рука об руку, тому, якщо ви хочете стати стрункою, підтягнутою і виглядати гідно, прийшов час обговорити стратегії, – запрошує Анна.

І запевняє: якщо ви хочете мати тіло, як у моделі, вам потрібно завжди пам’ятати про свою мету і прагнути до довгострокових результатів, а не до короткострокових задоволень.

Добре виглядати – це сталість. Пообіцяйте кожен день робити щось хороше для власного тіла, дотримуйтеся свого плану, і ви легко досягнете успіху!

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Дієта для модельного тіла

Ось кілька порад щодо дієти модельного тіла, які, за словами Анни, обов’язково вам допоможуть:

уникайте продуктів, що викликають здуття живота (солоні закуски, молочні продукти);

пийте більше води;

навчіться готувати здорову їжу самі;

уникайте вживання в їжу шкідливої їжі, соди, рафінованого цукру;

намагайтеся їсти більше фруктів, овочів і нежирних білків – відмінно підійде нежирне м’ясо, таке як курка і риба, а також безліч інших варіантів веганського білка.

Тренування модельного тіла

Щоб отримати модельне тіло, вам доведеться займатися спортом. На щастя, ви можете займатися модельним тренуванням тіла вдома, на вулиці або у фітнес-центрі.

Однак ви повинні знати, що навіть базова модельна тренування буде досить інтенсивною.

Розгляньте програми групових вправ. Наприклад, багато голлівудських актрис і ангели Victoria’s Secret проходять (індивідуальні або групові) тренування в стилі CrossFit.

Крім того, якщо ви новачок, групові тренування можуть стати для початку хорошим варіантом. Після цього ви легко почнете тренуватися самостійно і точно будете знати, як управляти своїм тілом при виконанні тих чи інших вправ.

Носіть приголомшливий спортивний одяг

Носіть те, в чому ви відчуваєте себе стильними і красивими. Тому що дуже важко знайти привід, щоб не йти на тренування, якщо у вас прекрасна компресійний спортивний одяг.

Фотографуйте себе в процесі

Ви бачите себе кожен день, тому важко помітити прогрес, якщо він не екстремальний. Але поки ви йдете до своєї мети, чому б не фотографувати себе в кінці кожного тижня.

Ви побачите, як тануть сантиметри на вашій талії. І вам буде дуже приємно дізнатися, що ви на правильному шляху.

Джерело: Ганна Таргоній