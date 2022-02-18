Чи можна за допомогою одних тільки вправ прибрати розтягнення на шкірі? Чому у одних жінок вони є, а в інших немає? Як попередити появу післяпологових розтягнень? На ці питання Фактам ICTV відповіла інструктор з фітнесу Олександра Кобалінова.
– До боротьби з розтягненнями слід підходити системно, комплексно, не сподіваючись на одні тільки вправи, – зазначає тренер.
За її словами, як правило, виділяють дві основні причини появи розтягнень:
- порушення або зміна гормонального фону внаслідок прийому гормональних препаратів або вагітності;
- різкий набір, а потім різка втрата ваги (схуднення, пологи).
Розтягнення можуть бути як слабко вираженими, так і дуже рельєфними. У другому випадку зазвичай вдаються до хірургічного втручання.
Якщо немає можливості пройти курс дорогих салонних процедур, з розтягненнями цілком можливо поборотися в домашніх умовах, запевняє Олександра Кобалінова.
В якості способів боротьби з розтягненнями фітнес-тренер назвала:
- самомасаж проблемної зони з використанням спеціальних кремів і рослинних олій
- скрабування за допомогою сумішей, які також можна зробити на основі кавової гущі, меду, солі, цукру
- обгортання для підвищення еластичності і пружності шкіри. Це може бути, наприклад, куплена в аптеці глина, в яку можна додати рослинне натуральне масло
- зволоження за допомогою спеціально для цього призначених кремів для тіла
- контрастний душ
За словами Олександри Кобалінової, дуже важливий момент у цьому процесі – правильне, збалансоване харчування з акцентом на білок, свіжі овочі та зелень.
Якщо вправи, то регулярно
Що ж стосується фізичних навантажень, то при регулярних заняттях також можна успішно домогтися бажаного ефекту.
В якості такого навантаження фітнес-тренер рекомендує суперсет (тобто без перерви) з 3-5 вправ по 30-45 секунд кожна з завершальним акордом у вигляді планки.
Це можуть бути прямі і косі скручування для верхнього преса і бічних м’язів, “велосипед”, піднімання і опускання прямих або зігнутих ніг з чіткою фіксацією притиснутого до підлоги попереку. Цілком припустимо підібрати комплекс під себе, щоб виконувати його максимально впевнено і грамотно.
Профілактика розтягнень
У більшості випадків появу розтягнень можна попередити. Наприклад, якщо вирішили схуднути, то в жодному разі не можна це робити різко і стрімко.
Під час вагітності рекомендується відвідувати заняття пілатесом і йогою для зміцнення м’язів тазового дна і спини.
Ідеальний варіант – спеціальна йога для майбутніх матусь, запевняє тренер з фітнесу.