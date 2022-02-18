Чи можна за допомогою одних тільки вправ прибрати розтягнення на шкірі? Чому у одних жінок вони є, а в інших немає? Як попередити появу післяпологових розтягнень? На ці питання Фактам ICTV відповіла інструктор з фітнесу Олександра Кобалінова.

– До боротьби з розтягненнями слід підходити системно, комплексно, не сподіваючись на одні тільки вправи, – зазначає тренер.

За її словами, як правило, виділяють дві основні причини появи розтягнень:

порушення або зміна гормонального фону внаслідок прийому гормональних препаратів або вагітності;

внаслідок прийому гормональних препаратів або вагітності; різкий набір, а потім різка втрата ваги (схуднення, пологи).

Розтягнення можуть бути як слабко вираженими, так і дуже рельєфними. У другому випадку зазвичай вдаються до хірургічного втручання.

Якщо немає можливості пройти курс дорогих салонних процедур, з розтягненнями цілком можливо поборотися в домашніх умовах, запевняє Олександра Кобалінова.

В якості способів боротьби з розтягненнями фітнес-тренер назвала:

самомасаж проблемної зони з використанням спеціальних кремів і рослинних олій

проблемної зони з використанням спеціальних кремів і рослинних олій скрабування за допомогою сумішей, які також можна зробити на основі кавової гущі, меду, солі, цукру

за допомогою сумішей, які також можна зробити на основі кавової гущі, меду, солі, цукру обгортання для підвищення еластичності і пружності шкіри. Це може бути, наприклад, куплена в аптеці глина, в яку можна додати рослинне натуральне масло

для підвищення еластичності і пружності шкіри. Це може бути, наприклад, куплена в аптеці глина, в яку можна додати рослинне натуральне масло зволоження за допомогою спеціально для цього призначених кремів для тіла

за допомогою спеціально для цього призначених кремів для тіла контрастний душ

За словами Олександри Кобалінової, дуже важливий момент у цьому процесі – правильне, збалансоване харчування з акцентом на білок, свіжі овочі та зелень.

Якщо вправи, то регулярно

Що ж стосується фізичних навантажень, то при регулярних заняттях також можна успішно домогтися бажаного ефекту.

В якості такого навантаження фітнес-тренер рекомендує суперсет (тобто без перерви) з 3-5 вправ по 30-45 секунд кожна з завершальним акордом у вигляді планки.

Це можуть бути прямі і косі скручування для верхнього преса і бічних м’язів, “велосипед”, піднімання і опускання прямих або зігнутих ніг з чіткою фіксацією притиснутого до підлоги попереку. Цілком припустимо підібрати комплекс під себе, щоб виконувати його максимально впевнено і грамотно.

Профілактика розтягнень

У більшості випадків появу розтягнень можна попередити. Наприклад, якщо вирішили схуднути, то в жодному разі не можна це робити різко і стрімко.

Під час вагітності рекомендується відвідувати заняття пілатесом і йогою для зміцнення м’язів тазового дна і спини.

Ідеальний варіант – спеціальна йога для майбутніх матусь, запевняє тренер з фітнесу.