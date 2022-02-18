Можно ли при помощи одних только упражнений убрать растяжки на коже? Почему у одних женщин они есть, а у других нет? Как предупредить появление послеродовых растяжек? На эти вопросы Фактам ICTV ответила инструктор по фитнесу Александра Кобалинова.
— К борьбе с растяжками следует подходить системно, комплексно, не уповая на одни только упражнения, — отмечает тренер.
По ее словам, как правило, выделяют две основные причины появления растяжек:
- нарушение или изменение гормонального фона вследствие приема гормональных препаратов или беременности;
- резкий набор, а затем резкая потеря веса (похудение, роды).
Растяжки могут быть как слабо выраженными, так и очень рельефными. Во втором случае обычно прибегают к хирургическому вмешательству.
Если нет возможности пройти курс дорогостоящих салонных процедур, с растяжками вполне можно побороться в домашних условиях, уверяет Александра Кобалинова.
В качестве способов борьбы с растяжками фитнес-тренер назвала:
- самомассаж проблемной зоны с использованием специальных кремов и растительных масел
- скрабирование с помощью составов, которые также можно сделать на основе кофейной гущи, меда, соли
- обертывания для повышения эластичности и упругости кожи. Это может быть, к примеру, купленная в аптеке глина, в которую можно добавить растительное натуральное масло
- увлажнение с помощью специально для этого предназначенных кремов для тела
- контрастный душ.
По словам Александры Кобалиновой, очень важный момент в этом процессе – правильное, сбалансированное питание с акцентом на белок, свежие овощи и зелень.
Если упражнения, то регулярно
Что же касается физических нагрузок, то при регулярных занятиях также можно успешно добиться желаемого эффекта.
В качестве такой нагрузки фитнес-тренер рекомендует суперсет (то есть без перерыва) из 3-5 упражнений по 30-45 сек каждое с завершающим аккордом в виде планки.
Это могут быть прямые и косые скручивания для верхнего пресса и боковых мышц, “велосипед”, поднимание и опускание прямых или согнутых ног с четкой фиксацией прижатой к полу поясницы. Вполне допустимо подобрать комплекс под себя, чтобы выполнять его максимально уверенно и грамотно.
Профилактика растяжек
В большинстве случаев появление растяжек можно предупредить. Например, если решили похудеть, то ни в коем случае нельзя это делать резко и стремительно.
Во время беременности рекомендуется посещать занятия пилатесом и йогой для укрепления мышц тазового дна и спины.
Идеальный вариант – специальная йога для будущих мамочек, уверяет тренер по фитнесу.