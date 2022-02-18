Можно ли при помощи одних только упражнений убрать растяжки на коже? Почему у одних женщин они есть, а у других нет? Как предупредить появление послеродовых растяжек? На эти вопросы Фактам ICTV ответила инструктор по фитнесу Александра Кобалинова.

— К борьбе с растяжками следует подходить системно, комплексно, не уповая на одни только упражнения, — отмечает тренер.

По ее словам, как правило, выделяют две основные причины появления растяжек:

нарушение или изменение гормонального фона вследствие приема гормональных препаратов или беременности;

вследствие приема гормональных препаратов или беременности; резкий набор, а затем резкая потеря веса (похудение, роды).

Растяжки могут быть как слабо выраженными, так и очень рельефными. Во втором случае обычно прибегают к хирургическому вмешательству.

Если нет возможности пройти курс дорогостоящих салонных процедур, с растяжками вполне можно побороться в домашних условиях, уверяет Александра Кобалинова.

В качестве способов борьбы с растяжками фитнес-тренер назвала:

самомассаж проблемной зоны с использованием специальных кремов и растительных масел

проблемной зоны с использованием специальных кремов и растительных масел скрабирование с помощью составов, которые также можно сделать на основе кофейной гущи, меда, соли

с помощью составов, которые также можно сделать на основе кофейной гущи, меда, соли обертывания для повышения эластичности и упругости кожи. Это может быть, к примеру, купленная в аптеке глина, в которую можно добавить растительное натуральное масло

для повышения эластичности и упругости кожи. Это может быть, к примеру, купленная в аптеке глина, в которую можно добавить растительное натуральное масло увлажнение с помощью специально для этого предназначенных кремов для тела

с помощью специально для этого предназначенных кремов для тела контрастный душ.

По словам Александры Кобалиновой, очень важный момент в этом процессе – правильное, сбалансированное питание с акцентом на белок, свежие овощи и зелень.

Если упражнения, то регулярно

Что же касается физических нагрузок, то при регулярных занятиях также можно успешно добиться желаемого эффекта.

В качестве такой нагрузки фитнес-тренер рекомендует суперсет (то есть без перерыва) из 3-5 упражнений по 30-45 сек каждое с завершающим аккордом в виде планки.

Это могут быть прямые и косые скручивания для верхнего пресса и боковых мышц, “велосипед”, поднимание и опускание прямых или согнутых ног с четкой фиксацией прижатой к полу поясницы. Вполне допустимо подобрать комплекс под себя, чтобы выполнять его максимально уверенно и грамотно.

Профилактика растяжек

В большинстве случаев появление растяжек можно предупредить. Например, если решили похудеть, то ни в коем случае нельзя это делать резко и стремительно.

Во время беременности рекомендуется посещать занятия пилатесом и йогой для укрепления мышц тазового дна и спины.

Идеальный вариант – специальная йога для будущих мамочек, уверяет тренер по фитнесу.