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Рухаємось!

Просто, доступно и эффективно: ценный совет для тех, кто не может себя заставить заняться фитнесом

1 февраля 2022, 16:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фитнес
Источник: Depositphotos

Исследования показали, что использование фитнес-приложений и фитнес-браслетов увеличило ежедневную физическую активность более чем на 1 200 шагов в день, а умеренную и интенсивную физическую нагрузку — почти на 50 мин в неделю.

— Люди, которые используют мониторы активности и носимые устройства, более активны, чем люди, которые этого не делают, — отметил исследователь из отдела общественного здравоохранения Копенгагенского университета Расмус Толструп Ларсен.

По его словам, эти эффекты очень важны с точки зрения здоровья и риска заболеваний, особенно среди людей, которые ведут умеренно активный образ жизни или игнорируют рекомендации по увеличению физической активности.

— В постковидное время необходимость сосредоточиться на изменении поведения в отношении физической активности и бездействия как никогда актуальна, — уверяет ученый.

И добавляет, что современные мониторы физической активности (носимые устройства, смарт-часы или фитнес-трекеры) потенциально могут использоваться в качестве посредников для изменения поведения, обеспечивая прямую обратную связь с пользователем. К тому же эти устройства дешевы, просты и инновационны.

По словам Даны Сантас, сотрудника CNN по фитнесу и тренера профессиональных спортсменов, эти приложения для отслеживания физической активности повышают уровень личной ответственности.

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Он даже не обязательно должен быть электронным, добавила она. Использование блокнота или любого физического напоминания имеет тенденцию стимулировать нашу совесть.

Постановка целей, добавление стимулов и некоторой ответственности с помощью трекера физической активности может быть тем, что нужно, чтобы заставить нас снова двигаться, согласились эксперты.

Источник
CNN
Теги
Гаджеты , Наукові дослідження , науковці , Фітнес
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