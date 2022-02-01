Исследования показали, что использование фитнес-приложений и фитнес-браслетов увеличило ежедневную физическую активность более чем на 1 200 шагов в день, а умеренную и интенсивную физическую нагрузку — почти на 50 мин в неделю.

— Люди, которые используют мониторы активности и носимые устройства, более активны, чем люди, которые этого не делают, — отметил исследователь из отдела общественного здравоохранения Копенгагенского университета Расмус Толструп Ларсен.

По его словам, эти эффекты очень важны с точки зрения здоровья и риска заболеваний, особенно среди людей, которые ведут умеренно активный образ жизни или игнорируют рекомендации по увеличению физической активности.

— В постковидное время необходимость сосредоточиться на изменении поведения в отношении физической активности и бездействия как никогда актуальна, — уверяет ученый.

И добавляет, что современные мониторы физической активности (носимые устройства, смарт-часы или фитнес-трекеры) потенциально могут использоваться в качестве посредников для изменения поведения, обеспечивая прямую обратную связь с пользователем. К тому же эти устройства дешевы, просты и инновационны.

По словам Даны Сантас, сотрудника CNN по фитнесу и тренера профессиональных спортсменов, эти приложения для отслеживания физической активности повышают уровень личной ответственности.

Он даже не обязательно должен быть электронным, добавила она. Использование блокнота или любого физического напоминания имеет тенденцию стимулировать нашу совесть.

Постановка целей, добавление стимулов и некоторой ответственности с помощью трекера физической активности может быть тем, что нужно, чтобы заставить нас снова двигаться, согласились эксперты.