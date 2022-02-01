Дослідження показали, що використання фітнес-додатків та фітнес-браслетів збільшило щоденну фізичну активність більш ніж на 1 200 кроків на день, а помірне та інтенсивне фізичне навантаження – майже на 50 хв на тиждень.

– Люди, які використовують монітори активності і носяться пристрої, більш активні, ніж люди, які цього не роблять, – зазначив дослідник з відділу громадської охорони здоров’я Копенгагенського університету Расмус Толструп Ларсен.

За його словами, ці ефекти дуже важливі з точки зору здоров’я та ризику захворювань, особливо серед людей, які ведуть помірно активний спосіб життя або ігнорують рекомендації щодо збільшення фізичної активності.

– У постковидний час необхідність зосередитися на зміні поведінки щодо фізичної активності і бездіяльності як ніколи актуальна, – запевняє вчений.

І додає, що сучасні монітори фізичної активності (носяться пристрої, смарт-годинники або фітнес-трекери) потенційно можуть використовуватися в якості посередників для зміни поведінки, забезпечуючи прямий зворотний зв’язок з користувачем. До того ж ці пристрої дешеві, прості і інноваційні.

За словами Дани Сантас, співробітника CNN з фітнесу та тренера професійних спортсменів, ці програми для відстеження фізичної активності підвищують рівень особистої відповідальності.

Він навіть не обов’язково повинен бути електронним, додала вона. Використання блокнота або будь-якого фізичного нагадування має тенденцію стимулювати нашу совість.

Постановка цілей, додавання стимулів та деякої відповідальності за допомогою трекера фізичної активності може бути тим, що потрібно, щоб змусити нас знову рухатися, погодилися експерти.