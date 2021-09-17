Нове дослідження, проведене Кентським і Редінгським університетами Великої Британії, показало, що споживання фруктів і овочів у поєднанні з фізичними вправами можуть реально підвищити рівень щастя.

Це перше в своєму роді дослідження, яке розкриває причинно-наслідковий зв’язок між щастям і споживанням фруктів і овочів і фізичними вправами.

Вчені використовували метод інструментальних змінних, щоб відфільтрувати будь-який вплив щастя на спосіб життя. Дослідження показало, що люди щасливі, скоріше, від вживання фруктів і овочів, а також від фізичних вправ, а не навпаки.

Дослідження також показує, що чоловіки, схоже, більше тренуються, а жінки їдять більше фруктів і овочів.

Оскільки добре відомо, що хвороби, пов’язані зі способом життя, є основною причиною поганого здоров’я і смертності в усьому світі, а у Великій Британії один з найвищих показників ожиріння в Європі, ці результати можуть мати серйозні наслідки для політики громадської охорони здоров’я.

– Якщо кращий спосіб життя не тільки робить нас більш здоровими, але і більш щасливими, то це – явна перемога, – вважає автор Гшвандтнер.

В останні роки відбувся значний зсув у бік вибору здорового способу життя. Важливим досягненням є встановлення того, що вживання більшої кількості фруктів і овочів і виконання вправ можуть збільшити щастя, а також принести користь для здоров’я, переконані вчені.