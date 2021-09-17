Новое исследование, проведенное Кентским и Редингским университетами Великобритании, показало, что потребление фруктов и овощей в сочетании с физическими упражнениями могут реально повысить уровень счастья.

Это первое в своем роде исследование, которое раскрывает причинно-следственную связь между счастьем и потреблением фруктов и овощей и физическими упражнениями.

Ученые использовали метод инструментальных переменных, чтобы отфильтровать любое влияние счастья на образ жизни. Исследование показало, что люди счастливы, скорее, от употребления фруктов и овощей, а также от физических упражнений, а не наоборот.

Исследование также показывает, что мужчины, похоже, больше тренируются, а женщины едят больше фруктов и овощей.

Поскольку хорошо известно, что болезни, связанные с образом жизни, являются основной причиной плохого здоровья и смертности во всем мире, а в Великобритании один из самых высоких показателей ожирения в Европе, эти результаты могут иметь серьезные последствия для политики общественного здравоохранения.

— Если лучший образ жизни не только делает нас более здоровыми, но и более счастливыми, то это — явная победа, — полагает автор Гшвандтнер.

В последние годы произошел значительный сдвиг в сторону выбора здорового образа жизни. Важным достижением является установление того, что употребление большего количества фруктов и овощей и выполнение упражнений могут увеличить счастье, а также принести пользу для здоровья, убеждены ученые.