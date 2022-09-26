Половым путем передается большое количество инфекций, от обычных грибковых (молочницы), сифилиса, гонореи. К неизлечимым, таким как вирус папилломы человека, гепатит В и ВИЧ. Как уберечь себя от нежелательной болезни или незапланированной беременности и какие средства контрацепции наиболее эффективны, мы расспросили гинеколога Елену Купрюшину.

1. Первый, самый эффективный и доступный вид контрацепции — мужские презервативы. Они продаются и в аптеках, и в супермаркетах. Согласно исследованиям, сейчас — это наиболее эффективное средство защиты. Они на 98% защищают людей от инфекций, передающихся половым путем и от нежелательной беременности.

2. Также есть и женские презервативы. Они менее популярны, но тоже эффективны. Защищают как от инфекций, так и от беременности на 75-80%. Они выглядят как прозрачная трубочка с закрытым концом, примерно 18 см. Его вводят во влагалище женщины и он не допускает прямого контакта мужского полового органа и его спермы со слизистой партнерши. Стоит отметить, что женский презерватив, как и мужской, можно использовать только однократно.

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Следующие средства защиты могут уберечь только от незапланированной беременности.

3. Если уже случилось, что презерватив порвался, или половой акт был спонтанным и не защищенным, чтобы избежать беременности, женщины могут использовать экстренную контрацепцию.

Это препараты преимущественно в виде таблеток. Врачи рекомендуют принимать эти препараты в первые 36-48 часов после секса. И перед этим лучше проконсультироваться с гинекологом.

4. Еще одно средство контрацепции, ныне очень популярное среди молодых женщин – противозачаточные таблетки (КОК – комбинированные оральные контрацептивы). Их эффективность достигает от 91 до 99% в зависимости от препарата.

Но у них много побочных эффектов, таких как головокружение, тошнота и стремительный набор лишнего веса. Чтобы правильно подобрать такие контрацептивы, нужно обязательно обратиться к врачу, который назначит вам ряд анализов, чтобы определить ваш гормональный фон.

Врач также должен определить состояние кожи, ваш вес, курите вы или нет. Имеет ли пациентка сосудистые или сердечные заболевания, состояние желудочно-кишечного тракта и обязательно состояние менструального цикла. Все эти факторы оказывают влияние на правильный подбор противозачаточных препаратов.

Таблетки следует принимать каждый день согласно инструкции.

5. Если вы забываете пить таблетки и вам не подходит такой вариант, то врач может порекомендовать установить внутриматочную спираль (ВМС). Они бывают гормоносодержащие или металлосодержащие.

Спираль в основном устанавливают на несколько лет. Она оказывает тот же эффект, что и таблетки. Спирали включают в себя гормоны.

По протоколам мировой медицины их можно использовать уже с 14 лет. Спираль защищает от беременности на 99%, она не дает созревать яйцеклеткам и препятствует проникновению сперматозоидов в матку.

Если уж так случилось, что яйцеклетка созрела и оплодотворилась, ВМС не дает ей присоединиться к эндометрию и начать развитие. От передаваемых инфекций половым путем (ИППП), такой способ контрацепции не защищает.

В случае, если женщина уже готова к беременности, она может просто перестать принимать противозачаточные препараты или убрать внутриматочную спираль, и ее репродуктивные способности восстановятся в течение нескольких месяцев.

Помните, если вы выберете для себя гормональные контрацептивы, то перед этим нужно обязательно обратиться к гинекологу!