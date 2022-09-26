Статевим шляхом передається дуже багато інфекцій, від звичайних грибкових (молочниці), сифілісу, гонореї. До невиліковних, таких як вірус папіломи людини, гепатит В та ВІЛ. Як вберегти себе від небажаної хвороби або незапланованої вагітності та які засоби контрацепції найефективніші, ми розпитали гінекологиню Олену Купрюшину.

1. Перший, найефективніший та найдоступніший вид контрацепції – чоловічі презервативи. Вони продаються і в аптеках, і в супермаркетах. Згідно досліджень, нині – це найефективніший засіб захисту. Вони на 98% захищають людей від інфекцій, що передаються статевим шляхом та від небажаної вагітності.

2. Також існують і жіночі презервативи. Вони менш популярні, але також ефективні. Захищають як від інфекцій так і від вагітності на 75-80%. Вони виглядають як прозора трубочка із закритим кінцем, приблизно 18 см. Його вводять у піхву жінки і він не допускає прямого контакту чоловічого статевого органу і його сперми із слизовою оболонкою партнерки. Варто зазначити, що жіночій презерватив, як і чоловічий, можна використовували лише одноразово.

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Наступні засоби захисту можуть вберегти лише від незапланованої вагітності.

3. Якщо вже так сталося, що презерватив порвався, або статевий акт був спонтанний і не захищений, аби уникнути вагітності жінки можуть використати екстрену контрацепцію.

Це препарати, переважно у вигляді таблеток. Лікарі рекомендують приймати ці препарати у перші 36-48 годин після сексу. І перед цим бажано проконсультуватися із гінекологом.

4. Ще один засіб контрацепції, нині дуже популярний серед молодих жінок – протизаплідні таблетки (КОК – комбіновані оральні контрацептиви). Їх ефективність сягає від 91 до 99% в залежності від препарату.

Але вони мають багато побічних ефектів, таких як запаморочення, нудота та стрімкий набір зайвої ваги. Аби правильно підібрати такі контрацептиви потрібно обов’язково звернутися до лікаря, який назначить вам ряд аналізів, аби визначити ваш гормональний фон.

Лікар також має визначити стан шкіри, вашу вагу, палите ви чи ні. Чи має пацієнтка судинні або серцеві захворювання, стан шлункового-кишкового тракту, і обов’язково стан менструального циклу. Всі ці фактори впливають на правильний підбір протизаплідних препаратів.

Таблетки потрібно приймати кожного дня згідно з інструкції.

5. Якщо ви забуваєте пити таблетки і вам не підходить такий варіант, то лікар може порекомендувати встановити внутрішньоматкову спіраль (ВМС). Вони бувають гормоновмісткі або металовмісткі.

Спіраль переважно встановлюють на кілька років. Вона здійснює той самий ефект, що і таблетки. Спіралі також містять у собі гормони.

По протоколам світової медицини їх можна використовувати вже з 14 років. Спіраль захищає від вагітності на 99%, вона не дає дозрівати яйцеклітинам та перешкоджає проникненню сперматозоїдів у матку.

Якщо вже так сталося що яйцеклітина дозріла і запліднилася, ВМС не дає їх приєднатися до ендометрію та почати розвиток. Він інфекцій, що передаються статевим шляхом, такий спосіб контрацепції не захищає.

У разі, якщо жінка вже готова до вагітності, вона може просто перестати приймати протизаплідні препарати або дістати внутрішньоматкову спіраль, і її репродуктивні здібності відновляться протягом кількох місяців.

Пам’ятайте, якщо ви виберете для себе гормональні контрацептиви, то перед цим потрібно обов’язково звернутися до гінеколога!