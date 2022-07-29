Эксперты онлайн-платформы Береги себя развенчали миф о том, что для поддержания здорового водного баланса организма, в день нужно обязательно выпивать восемь стаканов воды.

— Считается, что это представление исходит от Комиссии по пищевым продуктам и питанию США, которая еще в 1945 году рекомендовала 2,5 литра ежедневного потребления воды, — отмечают эксперты.

И уточняют: в этих же рекомендациях указано, что большая часть этого количества содержится в готовой пище.

Сейчас смотрят

Иными словами, такие напитки как сок, кофе, чай, а также пищевые продукты, содержащие воду в большом количестве (например, овощи и фрукты), помогают нам достичь отметки в 2,5 литра. Вот почему мало кому из нас грозит обезвоживание.

По словам экспертов, не стоит бояться и того, что мы не будем испытывать жажду. Ведь тело имеет сложную систему регулирования гидратации и вовремя посылает сигналы, когда нужно пить.

Результаты исследования демонстрируют, что во время свободного доступа к воде люди испытывают жажду и пьют до того, как в организме возникнет дефицит жидкости.

Поэтому прислушивайтесь к своему организму и пейте воду тогда, когда тело в этом нуждается, резюмируют эксперты.

Источник: Береги себя