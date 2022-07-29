Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Пить или не пить: обязательны ли для нас восемь стаканов воды в день

29 июля 2022, 12:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Эксперты онлайн-платформы Береги себя развенчали миф о том, что для поддержания здорового водного баланса организма, в день нужно обязательно выпивать восемь стаканов воды.

— Считается, что это представление исходит от Комиссии по пищевым продуктам и питанию США, которая еще в 1945 году рекомендовала 2,5 литра ежедневного потребления воды, — отмечают эксперты.

И уточняют: в этих же рекомендациях указано, что большая часть этого количества содержится в готовой пище.

Читайте также:
стакан водыЧай — не вода. Как поддерживать водный баланс осенью

Сейчас смотрят

Иными словами, такие напитки как сок, кофе, чай, а также пищевые продукты, содержащие воду в большом количестве (например, овощи и фрукты), помогают нам достичь отметки в 2,5 литра. Вот почему мало кому из нас грозит обезвоживание.

По словам экспертов, не стоит бояться и того, что мы не будем испытывать жажду. Ведь тело имеет сложную систему регулирования гидратации и вовремя посылает сигналы, когда нужно пить.

Результаты исследования демонстрируют, что во время свободного доступа к воде люди испытывают жажду и пьют до того, как в организме возникнет дефицит жидкости.

Поэтому прислушивайтесь к своему организму и пейте воду тогда, когда тело в этом нуждается, резюмируют эксперты.

Источник: Береги себя

Теги
питна вода поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь