Експерти онлайн-платформи Бережи себе розвінчали міф про те, що для підтримки здорового водного балансу організму, в день потрібно обов’язково випивати вісім склянок води.

– Вважається, що це подання виходить від Комісії з харчових продуктів і харчування США, яка ще в 1945 році рекомендувала 2,5 літра щоденного споживання води, – відзначають експерти.

І уточнюють: у цих же рекомендаціях зазначено, що більша частина цієї кількості міститься в готовій їжі.

Іншими словами, такі напої як сік, кава, чай, а також харчові продукти, що містять воду у великій кількості (наприклад, овочі і фрукти), допомагають нам досягти позначки в 2,5 літра. Ось чому мало кому з нас загрожує зневоднення.

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За словами експертів, не варто боятися і того, що ми не будемо відчувати спрагу. Адже тіло має складну систему регулювання гідратації і вчасно посилає сигнали, коли потрібно пити.

Результати дослідження демонструють, що під час вільного доступу до води люди відчувають спрагу і п’ють до того, як в організмі виникне дефіцит рідини.

Тому прислухайтеся до свого організму і пийте воду тоді, коли тіло цього потребує, резюмують експерти.

Джерело: Бережи себе