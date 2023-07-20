Медицинский директор Skin Analytics и врач NHS GP Дэн Малларки в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, что текстура и внешний вид кожных новообразований могут помочь определить различия между бородавками и раком кожи.

– Летом мы склонны становиться более внимательными к своей коже, и мы можем внезапно заметить новые пятна или изменения, которых раньше не замечали, — говорит Малларки.

По словам медика, одним из примеров таких изменений является появление себорейных кератозов (СК), широко известных как себорейные бородавки — наросты, которые обычно появляются после 30 лет и которые могут натолкнуть нас на мысль о раке кожи.

К счастью, по словам эксперта, есть способы отличить потенциально смертельное заболевание от доброкачественного образования.

Первым шагом к обнаружению рака кожи является регулярный ее осмотр на предмет любых новых или изменяющихся пятен, отметин, родинок или новообразований.

Как только вы обнаружите изменение или новообразование на коже, вы должны следовать контрольному списку ABCDE:

A — Асимметрия — две половины родинки выглядят одинаково?

B — Граница — граница выглядит рваной или размытой?

C — Цвет — имеет ли образование однородный цвет?

D — Д иаметр — вы заметили, что образование стало больше 7 мм?

E — Эксперт — если сомневаетесь, обратитесь к врачу.

Как только вы обнаружите что-то подозрительное, эксперт порекомендовал обратиться к вашему терапевту.

Источник: Express