Использование алкогольного напитка в качестве средства для загара все чаще обсуждается всяческими экспертами и добровольцами-исследователями в социальных сетях. Некоторые утверждают, что это дает “самый лучший и полезный загар”, не сравнимый ни с какими кремами.

Но действительно ли использование пива для загара полезно для кожи, или это просто очередная фишка TikTok?

Дерматолог, доктор Сандип Баббар из клиники в Фаридабаде, и косметический дерматолог, доктор Акрити Гуптой из клиники Jivisha в Нью-Дели постарались разобраться в теме, которая пользуется ныне бешеной популярностью.

Что такое пивной загар?

Это новое повальное увлечение. В качестве средства для загара используют пиво. Им обливаются перед выходом на солнце.

Работает ли пиво для загара?

Загар на солнце вообще не поддерживается врачами. Поскольку частое и долгое пребывание на солнце повышает вероятность развития рака кожи.

— Загар под пивом — очень рискованная тенденция, которая может иметь катастрофические последствия, — предостерегает доктор Баббар.

Доктор Гупта объясняет, что дрожжи в пиве действительно полезны для питания кожи, которая естественным образом высыхает от контакта с солнцем. Однако, если вы выльете на себя банку пива и не будете пользоваться солнцезащитным кремом, то оставите себя беззащитным перед обжигающими солнечными лучами.

— У вас появится больше шансов получить солнечный ожог или тепловой удар, — говорит дерматолог.

Сочетание пива и солнца вредно для кожи

Не только нанесение, но и употребление пива на солнце может быть вредно для кожи.

Доктор Баббар утверждает, что употребление алкоголя может сделать вашу кожу более восприимчивой к солнечным лучам.

Он объясняет, что называется, на пальцах. Мы потребляем растительную пищу, которая вырабатывает необходимые нам каротиноиды.

Когда мы едим фрукты и овощи, содержащие каротиноиды, эти пигменты оказывают антиоксидантное действие на наш организм, что может помочь защитить его от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Однако, когда мы пьем пиво или любой другой алкоголь, наш организм вырабатывает меньше каротиноидов. И это делает нас более восприимчивыми к ультрафиолету, а, значит, к солнечным ожогам. А в худшем случае — к раку кожи.

Прежде чем выйти на солнце, выпейте много воды и съешьте продукты, защищающие от убийственного ультрафиолета.

— Антиоксидант, который может повысить защиту кожи от солнечных ожогов на 33%, содержится в помидорах и других красных и оранжевых фруктах, а также в овощах. Он называется ликопин, — объясняет доктор Баббар.

Дерматологи и врачи всех других специальностей непреклонны — будь то для применения наружно или для потребление внутрь, старайтесь держать пиво подальше от себя, когда находитесь на солнце!

Источник: Healthshots