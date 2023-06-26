Консультант-дерматолог Махам Хан в комментарии популярному британскому оналайн-изданию поделился общими рекомендациями, как убедиться, что вы используете достаточное количество солнцезащитного крема для оптимальной защиты.

По словам эксперта, частота, с которой мы пользуемся солнцезащитным кремом, зависит от таких факторов, как объем бутылки и то, как часто мы наносим солнцезащитный крем.

— Как правило, стандартной бутылки солнцезащитного крема объемом 200 мл должно хватить примерно на две-три недели при регулярном использовании, — говорит дерматолог.

Специалист рекомендовал наносить около 30 мл крема, что эквивалентно примерно шести чайным ложкам, чтобы покрыть все тело. Нанесение меньшего количества может привести к недостаточному покрытию и более низкому уровню защиты.

Сколько крема необходимо для каждой области тела:

л ицо и шея, включая уши — примерно половин а чайной ложки (2,5 мл);

к аждая рука — примерно около половины чайной ложки (2,5 мл);

к аждая нога — примерно одну чайную ложку (5 мл);

т уловище и спина — может понадобиться от двух до трех чайных ложек (10-15 мл) солнцезащитного крема.

По словам специалиста, для обеспечения надлежащей защиты от солнца крем следует повторно наносить каждые два часа или чаще, если вы потеете или плаваете.

Источник: Express