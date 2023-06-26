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Защита от ожогов и рака кожи: дерматолог о том, часто следует наносить солнцезащитный крем

26 июня 2023, 09:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
крем
Источник: Pixabay

Консультант-дерматолог Махам Хан в комментарии популярному британскому оналайн-изданию поделился общими рекомендациями, как убедиться, что вы используете достаточное количество солнцезащитного крема для оптимальной защиты.

По словам эксперта, частота, с которой мы пользуемся солнцезащитным кремом, зависит от таких факторов, как объем бутылки и то, как часто мы наносим солнцезащитный крем.

— Как правило, стандартной бутылки солнцезащитного крема объемом 200 мл должно хватить примерно на две-три недели при регулярном использовании, — говорит дерматолог.

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Специалист рекомендовал наносить около 30 мл крема, что эквивалентно примерно шести чайным ложкам, чтобы покрыть все тело. Нанесение меньшего количества может привести к недостаточному покрытию и более низкому уровню защиты.

Сколько крема необходимо для каждой области тела:

  • лицо и шея, включая уши — примерно половина чайной ложки (2,5 мл);
  • каждая рука — примерно около половины чайной ложки (2,5 мл);
  • каждая нога — примерно одну чайную ложку (5 мл);
  • туловище и спина — может понадобиться от двух до трех чайных ложек (10-15 мл) солнцезащитного крема.

По словам специалиста, для обеспечения надлежащей защиты от солнца крем следует повторно наносить каждые два часа или чаще, если вы потеете или плаваете. 

Источник: Express

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