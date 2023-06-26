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Захист від опіків і раку шкіри: дерматолог про те, як часто слід наносити сонцезахисний крем

26 Червня 2023, 09:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
крем
Джерело: Pixabay

Консультант-дерматолог Махам Хан у коментарі популярному британському оналайн-виданню поділився загальними рекомендаціями, як переконатися, що ви використовуєте достатню кількість сонцезахисного крему для оптимального захисту.

За словами експерта, частота, з якою ми користуємося сонцезахисним кремом, залежить від таких факторів, як об’єм пляшки і те, як часто ми наносимо сонцезахисний крем.

– Як правило, стандартної пляшки сонцезахисного крему об’ємом 200 мл повинно вистачити приблизно на два-три тижні за умови регулярного використання, – каже дерматолог.

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Фахівець рекомендував наносити близько 30 мл крему, що еквівалентно приблизно шести чайним ложкам, щоб покрити все тіло. Нанесення меншої кількості може призвести до недостатнього покриття та нижчого рівня захисту.

Скільки крему необхідно для кожної ділянки тіла:

  • обличчя і шия, включно з вухами – приблизно половина чайної ложки (2,5 мл);
  • кожна рука – приблизно близько половини чайної ложки (2,5 мл);
  • кожна нога – приблизно одну чайну ложку (5 мл);
  • тулуб і спина – може знадобитися від двох до трьох чайних ложок (10-15 мл) сонцезахисного крему.

За словами фахівця, для забезпечення належного захисту від сонця крем слід повторно наносити кожні дві години або частіше, якщо ви пітнієте або плаваєте.

Джерело: Express

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