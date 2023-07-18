Використання алкогольного напою як засобу для засмаги дедалі частіше обговорюється всілякими експертами і добровольцями-дослідниками в соціальних мережах. Дехто стверджує, що це дає “найкращу і найкориснішу засмагу”, яку не можна порівняти ні з якими кремами.

Але чи дійсно використання пива для засмаги корисне для шкіри, чи це просто чергова фішка TikTok?

Дерматолог, доктор Сандіп Баббар з клініки в Фарідабаді, і косметичний дерматолог, доктор Акріті Гуптой з клініки Jivisha, Нью-Делі, постаралися розібратися в темі, що користується нині шаленою популярністю.

Що таке пивна засмага?

Це нове повальне захоплення. Як засіб для засмаги використовують пиво. Ним обливаються перед виходом на сонце.

Чи працює пиво для засмаги?

Засмага на сонці взагалі не підтримується лікарями. Оскільки часте і довге перебування на сонці підвищує ймовірність розвитку раку шкіри.

– Засмага під пивом – дуже ризикована тенденція, яка може мати катастрофічні наслідки, – застерігає доктор Баббар.

Доктор Гупта пояснює, що дріжджі в пиві справді корисні для живлення шкіри, яка природним чином висихає від контакту з сонцем.

Однак, якщо ви виллєте на себе банку пива і не будете користуватися сонцезахисним кремом, то залишите себе беззахисним перед палючими сонячними променями.

– У вас з’явиться більше шансів отримати сонячний опік або тепловий удар, – каже дерматолог.

Поєднання пива та сонця шкідливе для шкіри

Не тільки нанесення, а й вживання пива на сонці може бути шкідливим для шкіри.

Доктор Баббар стверджує, що вживання алкоголю може зробити вашу шкіру більш сприйнятливою до сонячних променів.

Він пояснює, що називається, на пальцях. Ми споживаємо рослинну їжу, яка виробляє необхідні нам каротиноїди.

Коли ми їмо фрукти та овочі, що містять каротиноїди, ці пігменти чинять антиоксидантну дію на наш організм, що може допомогти захистити його від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Однак, коли ми п’ємо пиво або будь-який інший алкоголь, наш організм виробляє менше каротиноїдів. І це робить нас більш сприйнятливими до ультрафіолету, а отже, до сонячних опіків. У гіршому випадку – до раку шкіри.

Перш ніж вийти на сонце, випийте багато води і з’їжте продукти, що захищають від убивчого ультрафіолету.

– Антиоксидант, який може підвищити захист шкіри від сонячних опіків на 33%, міститься в помідорах та інших червоних і помаранчевих фруктах, а також в овочах. Він називається лікопін, – пояснює доктор Баббар.

Дерматологи і лікарі всіх інших спеціальностей непохитні – чи для застосування зовні, чи для споживання всередину, намагайтеся тримати пиво подалі від себе, коли перебуваєте на сонці!

Джерело: Healthshots