Медичний директор Skin Analytics і лікар NHS GP Ден Малларкі в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, що текстура і зовнішній вигляд шкірних новоутворень можуть допомогти визначити відмінності між бородавками і раком шкіри.

– Влітку ми схильні ставати уважнішими до своєї шкіри, і ми можемо раптово помітити нові плями або зміни, яких раніше не помічали, – каже Малларкі.

За словами медика, одним із прикладів таких змін є поява себорейних кератозів (СК), широко відомих як себорейні бородавки, – нарости, що зазвичай з’являються після 30 років і які можуть наштовхнути нас на думку про рак шкіри.

На щастя, за словами експерта, є способи відрізнити потенційно смертельне захворювання від доброякісного утворення.

Першим кроком до виявлення раку шкіри є регулярний її огляд на предмет будь-яких нових або мінливих плям, відмітин, родимок або новоутворень.

Щойно ви виявите зміну або новоутворення на шкірі, ви повинні слідувати контрольному списку ABCDE:

A – Асиметрія – дві половини родимки мають однаковий вигляд?

B – Межа – межа виглядає рваною або розмитою?

C – Колір – чи має утворення однорідний колір?

D – Діаметр – ви помітили, що утворення стало більшим за 7 мм?

E – Експерт – якщо сумніваєтеся, зверніться до лікаря.

Як тільки ви виявите щось підозріле, експерт порекомендував звернутися до вашого терапевта.

Джерело: Express