Як пояснили експерти одного з найбільших приватних медичних і дослідницьких центрів світу Mayo Clinic, одним із неочевидних симптомів раку може бути підвищене потовиділення або гіпергідроз.
За словами медиків клініки, цей тип потовиділення не пов’язаний зі спекою або фізичними вправами. У той час як дослідники раку у Великій Британії називають дуже сильне нічне потовиділення ключовою ознакою раку.
Деякі види раку змушують людину потіти більше, ніж зазвичай. До них належать:
- неходжкінська лімфома;
- лімфома Ходжкіна;
- карциноїдні пухлини;
- лейкемія;
- мезотеліома;
- рак кістки;
- рак печінки.
Як зазначають експерти, через рак можуть змінитися рівні гормонів, що може призвести до припливів і пітливості.
Загалом же існує понад 200 різних видів раку, які можуть викликати різні симптоми. Більшість випадків припадає на людей віком 50 років і старше.
– Однак у будь-якому віці завжди краще прислухатися до свого тіла і поговорити з лікарем, якщо щось не так, – порадили представники Mayo Clinic.
За їхніми словами, підвищена пітливість може свідчити про щось набагато менш серйозне, але в будь-якому разі варто перевіритися.
Джерело: Express