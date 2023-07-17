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Симптоми раку: експерти назвали неочевидну ознаку смертельної хвороби

17 Липня 2023, 09:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рак, онкологія
Джерело: Pixabay

Як пояснили експерти одного з найбільших приватних медичних і дослідницьких центрів світу Mayo Clinic, одним із неочевидних симптомів раку може бути підвищене потовиділення або гіпергідроз.

За словами медиків клініки, цей тип потовиділення не пов’язаний зі спекою або фізичними вправами. У той час як дослідники раку у Великій Британії називають дуже сильне нічне потовиділення ключовою ознакою раку.

Деякі види раку змушують людину потіти більше, ніж зазвичай. До них належать:

  • неходжкінська лімфома;
  • лімфома Ходжкіна;
  • карциноїдні пухлини;
  • лейкемія;
  • мезотеліома;
  • рак кістки;
  • рак печінки.
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Як зазначають експерти, через рак можуть змінитися рівні гормонів, що може призвести до припливів і пітливості.

Загалом же існує понад 200 різних видів раку, які можуть викликати різні симптоми. Більшість випадків припадає на людей віком 50 років і старше.

– Однак у будь-якому віці завжди краще прислухатися до свого тіла і поговорити з лікарем, якщо щось не так, – порадили представники Mayo Clinic.

За їхніми словами, підвищена пітливість може свідчити про щось набагато менш серйозне, але в будь-якому разі варто перевіритися.

Джерело: Express

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