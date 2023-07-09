Лікар, медичний директор однієї з приватних клінік Великої Британії Росс Перрі пояснив, як визначити різницю між пігментними плямами і раковими ураженнями шкіри.

Спостереження за шкірою та виявлення будь-яких незвичних змін є ключовим моментом при спробі виявити рак. Однак визначити різницю між пігментними плямами, також відомими як плями печінки, і раком шкіри може бути непросто.

За словами Перрі, вікові плями і рак шкіри можуть мати схожість, проте кілька ключових характеристик можуть допомогти розрізнити їх.

Пігментні плями зазвичай виглядають як маленькі, плоскі, коричневі або чорні плями на ділянках, які часто піддаються впливу сонця – наприклад, на обличчі, руках, плечах і передпліччях.

Хоча рак шкіри також зустрічається в цих областях, є одна ключова відмінність.

Тоді як пігментні плями зазвичай однорідні за кольором із чітко окресленими краями, рак шкіри часто має нерівну межу і нерівномірне забарвлення.

Крім того, пігментні плями можуть збільшитися в кількості та стати трохи темнішими, але зазвичай вони залишаються незмінними в розмірі. Меланома ж росте дуже швидко і вже через шість тижнів може стати небезпечною для життя.

Ще одна відмінність зводиться до текстури пігментних плям і раку шкіри.

Тоді як пігментні плями зазвичай плоскі та гладкі, рак шкіри може виглядати шорстким, лускатим, бородавчастим, виразковим або навіть кровоточити.

Крім того, пігментні плями не викликають жодного дискомфорту або тривожних відчуттів. А ось рак шкіри може супроводжуватися різними симптомами, включно зі свербежем, болем або кровотечею.

Якщо ви виявили ураження на своєму тілі, краще одразу ж відвідати свого лікаря загальної практики або дерматолога. Вони зможуть визначити, чи є привід для занепокоєння, резюмував експерт.

Джерело: Express