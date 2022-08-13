29-річна жінка, у якої рак шкіри помилково прийняли за грибкову інфекцію, сказала, що для неї це жахлива несподіванка, і закликає інших берегти себе, бути обережними на сонці та звертатися до лікаря з будь-якими тривожними родимками.

– Будь ласка, не недооцінюйте шкоду, яку може завдати сонце. Носіть капелюх, залишайтеся в тіні та перевіряйте свої родимки, — написала Сара Лі, журналіст BBC, у Twitter у п’ятницю.

Меланома — це рідкісний та найнебезпечніший рак шкіри. За даними Національного інституту охорони здоров’я, цього року в США було зареєстровано близько 99 780 нових випадків меланоми, і близько 7% цих пацієнтів померли.

Вважається, що однією з найважливіших причин меланоми є вплив ультрафіолетового випромінення.

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У групі ризику знаходяться люди з світлим або рудим волоссям, а також члени родини, в якій хтось хворів на меланому.

– Коли медсестра повідомила мені цю новину по телефону, я була настільки шокована, що ледь не знепритомніла. Я не користувався солярієм, я користувався сонцезахисним кремом із фактором 30 і я виросла в Уельсі, де майже завжди йдуть дощі, — написала Лі про день, коли вона дізналася, що родимка була раком. І це через шість місяців, трьох віртуальні консультацій сімейного лікаря та двох оглядів дерматолога.

Чорна родимка розміром з горошину

Лі вперше помітила чорну родимку розміром з горошину на своїй шкірі голови в липні 2021 року після того, як вона сфотографувалася, щоб вирішити, чи потрібні їй нові відблиски для тонкого світлого волосся.

Перший сімейний лікар негайно направив її до дерматолога, який у серпні 2021 року сказав їй, що пляма на її шкірі голови навряд чи злоякісна.

До листопада родимка виросла і розмножилася, тож вона надіслала фотографії іншому сімейному лікарю, який сказав, що це грибок, який покращиться без лікування. Це не переконало Лі, і вона викликала іншого сімейного лікаря, який направив її до іншого дерматолога, який організував видалення родимок хірургічним шляхом і біопсію.

Видалили 24 лімфовузли

У січні результати біопсії підтвердили, що у Лі третя стадія меланоми, тобто рак поширився на її лімфатичні вузли.

Лі перенесла восьмигодинну операцію з видалення 24 лімфатичних вузлів, у тому числі на шиї.

У Лі більше немає ознак раку в організмі, але вона продовжує приймати два препарати, які блокують ріст раку.

Шукайте родимки, які змінюють розмір, форму чи колір

Першою ознакою меланоми може бути зміна форми або кольору родимки: нова коричнева чи чорна пляма.

Рідко буває так, що родимку просто вирізають, але рідко буває, що цього достатньо.