Як вчасно розпізнати меланому, щоб тим самим підвищити шанси на подальше успішне лікування, мабуть, найагресивнішого раку шкіри. Про це розповіли експерти онлай-платформи Бережи себе.

– Майже у кожного з нас є родимки, і всі вони особливі: різної форми, розміру, кольору. Однак на деякі родимки потрібно звертати увагу, адже вони можуть свідчити про меланому, – пояснюють медики.

За їхніми словами, меланома може з’явитися як раптово, так і почати розвиватися з родимки, яка, здавалося б, з тобою все життя.

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Є ознаки, які можуть допомогти зрозуміти, чи викликає родимка занепокоєння. Існує така абревіатура-підказка:

A (asymmetry) – родимка асиметрична;

B (border) – родимка не має чітких меж, вони ніби розмиті;

C (color) — Колір родимки неоднорідний. Можна помітити і чорний колір, і коричневий, є ділянки з червонуватим або якимось іншим відтінком;

D (diameter) — часто меланома більше 6 мм в діаметрі. Підказкою може бути гумка на кінці олівця, її діаметр орієнтовно такий же;

E (evolving) – родимка дуже відрізняється від всіх інших на тілі або явно змінюється.

Відзначається також важливість регулярного огляду у дерматолога. Частоту цих оглядів сімейний лікар або дерматолог можуть рекомендувати індивідуально після оцінки стану шкіри та сімейної історії.

Джерело: Бережи себе