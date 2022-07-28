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Самый агрессивный рак кожи: как распознать меланому, признаки по родинках

28 июля 2022, 10:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
меланома
Источник: Depositphotos

Как вовремя распознать меланому, чтобы тем самым повысить шансы на дальнейшее успешное лечение, пожалуй, самого агрессивного рака кожи. Об этом рассказали эксперты онлай-платформы Береги себя.

— Почти у каждого из нас есть родинки, и все они особенные: разной формы, размера, цвета. Однако на некоторые родинки нужно обращать внимание, ведь они могут свидетельствовать о меланоме, — объясняют медики.

По их словам, меланома может появиться как внезапно, так и начать развиваться с родинки, которая, казалось бы, с тобой всю жизнь.

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Есть признаки, которые могут помочь понять, вызывает ли родинка беспокойство. Существует такая аббревиатура-подсказка:

  • A (asymmetry) — родинка асимметричная;
  • B (border) — родинка не имеет четких границ, они будто размыты;
  • C (color) — цвет родинки неоднородный. Можно заметить и черный цвет, и коричневый, есть участки с красноватым или каким-то другим оттенком;
  • D (diameter) — часто меланома более 6 мм в диаметре. Подсказкой может быть резинка на конце карандаша, ее диаметр ориентировочно такой же;
  • E (evolving) — родинка очень отличается от всех остальных на теле или явно меняется.

Отмечается также важность регулярного осмотра у дерматолога. Частоту этих осмотров семейный врач или дерматолог могут рекомендовать индивидуально после оценки состояния кожи и семейной истории.

Источник: Береги себя

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