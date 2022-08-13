29-летняя женщина, у которой рак кожи ошибочно приняли за грибковую инфекцию, сказала, что для нее это ужасная неожиданность, и призывает других беречь себя, быть осторожными на солнце и обращаться к врачу с любыми тревожными родинками.

— Пожалуйста, не недооценивайте вред, который может нанести солнце. Носите шляпу, оставайтесь в тени и проверяйте свои родинки, — написала Сара Ли, журналист BBC, в Twitter в пятницу.

Меланома – это редкий и опасный рак кожи. По данным Национального института здравоохранения, в текущем году в США было зарегистрировано около 99 780 новых случаев меланомы, и около 7% этих пациентов скончались.

Считается, что одной из важнейших причин меланомы является влияние ультрафиолетового излучения.

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В группе риска находятся люди со светлыми или рыжими волосами, а также члены семьи, в которой кто-то болел меланомой.

— Когда медсестра сообщила мне эту новость по телефону, я была настолько в шоке, что чуть не потеряла сознание. Я не пользовался солярием, я пользовался солнцезащитным кремом с фактором 30 и я выросла в Уэльсе, где почти всегда идут дожди, – написала Ли о дне, когда она узнала, что родинка была раком. И это через шесть месяцев, три виртуальные консультации семейного врача и два обзора дерматолога.

Черная родинка размером с горошину

Ли впервые заметила черную родинку размером с горошину на своей коже головы в июле 2021 года после того, как она сфотографировалась, чтобы решить, нужны ли ей новые блики для тонких светлых волос.

Первый семейный врач немедленно направил ее к дерматологу, который в августе 2021 сказал ей, что пятно на ее коже головы вряд ли злокачественно.

К ноябрю родинка выросла и размножилась, поэтому она прислала фотографии другому семейному врачу, который сказал, что это грибок, который улучшится без лечения. Это не убедило Ли, и она вызвала другого семейного врача, который направил ее другому дерматологу, который организовал удаление родинок хирургическим путем и биопсию.

Удалили 24 лимфоузла

В январе результаты биопсии подтвердили, что у Ли третья стадия меланомы, то есть рак распространился на ее лимфатические узлы.

Ли перенесла восьмичасовую операцию по удалению 24 лимфатических узлов, в том числе на шее.

У Ли больше нет признаков рака в организме, но она продолжает принимать два препарата, блокирующих рост рака.

Ищите родинки, изменяющие размер, форму или цвет, советует Ли. Первым признаком меланомы может быть изменение формы или цвета родинки: новое коричневое или черное пятно.

Редко бывает так, что родинку просто вырезают, но редко этого бывает достаточно.