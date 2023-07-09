Врач, медицинский директор одной из частных клиник Великобритании Росс Перри объяснил, как определить разницу между пигментными пятнами и раковыми поражениями кожи.

Наблюдение за кожей и обнаружение любых необычных изменений является ключевым моментом при попытке обнаружить рак. Однако определить разницу между пигментными пятнами, также известными как пятна печени, и раком кожи может быть непросто.

По словам Перри, возрастные пятна и рак кожи могут иметь сходство, однако несколько ключевых характеристик могут помочь различить их.

Пигментные пятна обычно выглядят как маленькие, плоские, коричневые или черные пятна на участках, которые часто подвергаются воздействию солнца — например, на лице, руках, плечах и предплечьях.

Хотя рак кожи также встречается в этих областях, есть одно ключевое отличие.

В то время, как пигментные пятна обычно однородны по цвету с четко очерченными краями, рак кожи часто имеет неровную границу и неравномерную окраску.

Кроме того, пигментные пятна могут увеличиться в количестве и стать немного темнее, но обычно они остаются неизменными в размере. Меланома же растет очень быстро и уже через шесть недель может стать опасной для жизни.

Еще одно отличие сводится к текстуре пигментных пятен и рака кожи.

В то время как пигментные пятна обычно плоские и гладкие, рак кожи может выглядеть шероховатым, чешуйчатым, бородавчатым, изъязвленным или даже кровоточить.

Кроме того, пигментные пятна не вызывают никакого дискомфорта или тревожных ощущений. А вот рак кожи может сопровождаться различными симптомами, включая зуд, болезненность или кровотечение.

Если вы обнаружили поражение на своем теле, лучше сразу же посетить своего врача общей практики или дерматолога. Они смогут определить, есть ли повод для беспокойства, резюмировал эксперт.

Источник: Express