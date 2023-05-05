52-летняя менеджер по работе с клиентами Мишель Дэвис из Новой Зеландии впервые заметила прыщ на носу в апреле 2022 года и не придала ему особого значения. Однако после того, как в течение длительного времени прыщ не исчезал, а наоборот, начал кровоточить и стал болезненным, женщина обратилась к врачу.

I went to pop a pimple and it turned out to be skin CANCER https://t.co/coFr2q7Z1X via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 5, 2023

Медик, осмотрев пациентку, сразу заподозрил рак и после биопсии диагностировал базально-клеточную карциному — распространенную форму рака кожи.

С тех пор новозеландка перенесла операцию по удалению “прыща” и растягивания кожи носа, чтобы закрыть образовавшуюся дыру. У Мишель остались шрамы и асимметричные ноздри.

Теперь ей нужно проходить обследование на онкологию раз в год, так как она снова склонна к раку кожи больше, чем когда-либо.

— Я честно думала, что это просто прыщ и что рак кожи — это когда с родинкой что-то не в порядке, — признается Мишель.

Базально-клеточная карцинома является разновидностью немеланомного рака кожи.

Наиболее распространенным симптомом немеланомного рака кожи является появление бугорков или обесцвеченных пятен на коже, которые сохраняются несколько недель и медленно прогрессируют в течение месяцев, а иногда и лет.

— В большинстве случаев раковые образования красные и твердые, а иногда превращаются в язвы, в то время как раковые пятна обычно плоские и чешуйчатые, — говорится в сообщении NHS.

Эксперты советуют обратиться к врачу, если у вас есть какие-либо аномалии кожи, такие как припухлость, язва, поражение или обесцвечивание участков, которые долго не заживают.

Источник: Express