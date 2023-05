52-летняя менеджер по работе с клиентами Мишель Дэвис из Новой Зеландии впервые заметила прыщ на носу в апреле 2022 года и не придала ему особого значения. Однако после того, как в течение длительного времени прыщ не исчезал, а наоборот, начал кровоточить и стал болезненным, женщина обратилась к врачу.

I went to pop a pimple and it turned out to be skin CANCER https://t.co/coFr2q7Z1X via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 5, 2023