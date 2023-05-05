52-річна менеджер із роботи з клієнтами Мішель Девіс із Нової Зеландії вперше помітила прищ на носі у квітні 2022 року і не надала йому особливого значення. Однак після того, як протягом тривалого часу прищ не зникав, а навпаки, почав кровоточити та став болючим, жінка звернулася до лікаря.

Медик, оглянувши пацієнтку, одразу запідозрив рак і після біопсії діагностував базально-клітинну карциному – поширену форму раку шкіри.

I went to pop a pimple and it turned out to be skin CANCER https://t.co/coFr2q7Z1X via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 5, 2023

Відтоді новозеландка перенесла операцію з видалення “прища” і розтягування шкіри носа, щоб закрити новоутворену дірку. У Мішель залишилися шрами й асиметричні ніздрі.

Тепер їй потрібно проходити обстеження на онкологію раз на рік, оскільки вона знову схильна до раку шкіри більше, ніж будь-коли.

– Я вважала, що це просто прищ і що рак шкіри – це коли з родимкою щось не гаразд, – зізнається Мішель.

Базально-клітинна карцинома є різновидом немеланомного раку шкіри.

Найпоширенішим симптомом немеланомного раку шкіри є поява горбків або знебарвлених плям на шкірі, що зберігаються кілька тижнів і повільно прогресують упродовж місяців, а інколи й років.

– Здебільшого ракові утворення червоні та тверді, а іноді перетворюються на виразки, тоді як ракові плями зазвичай пласкі та лускаті, – йдеться в повідомленні NHS.

Експерти радять звернутися до лікаря, якщо у вас є будь-які аномалії шкіри, як-от припухлість, виразка, ураження або знебарвлення ділянок, які довго не загоюються.

Джерело: Express