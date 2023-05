52-річна менеджер із роботи з клієнтами Мішель Девіс із Нової Зеландії вперше помітила прищ на носі у квітні 2022 року і не надала йому особливого значення. Однак після того, як протягом тривалого часу прищ не зникав, а навпаки, почав кровоточити та став болючим, жінка звернулася до лікаря.

Медик, оглянувши пацієнтку, одразу запідозрив рак і після біопсії діагностував базально-клітинну карциному – поширену форму раку шкіри.

