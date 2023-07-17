Как объяснили эксперты одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic, одним из неочевидных симптомов рака может быть повышенное потоотделение или гипергидроз.

По словам медиков клиники, этот тип потоотделения не связан с жарой или физическими упражнениями. В то время как исследователи рака в Великобритании называют очень сильное ночное потоотделение ключевым признаком рака.

Некоторые виды рака заставляют человека потеть больше, чем обычно. К ним относятся:

неходжкинская лимфома;

лимфома Ходжкина;

карциноидные опухоли;

лейкемия;

мезотелиома;

рак кости;

рак печени.

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Как отмечают эксперты, из-за рака могут измениться уровни гормонов, что может привести к приливам и потливости.

В общей же сложности существует более 200 различных видов рака, которые могут вызывать различные симптомы. Большинство случаев приходится на людей в возрасте 50 лет и старше.

— Однако в любом возрасте всегда лучше прислушаться к своему телу и поговорить с врачом, если что-то не так, — посоветовали представители Mayo Clinic.

По их словам, повышенная потливость может указывать на что-то гораздо менее серьезное, но в любом случае стоит провериться.

Источник: Express