Как объяснили эксперты одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic, одним из неочевидных симптомов рака может быть повышенное потоотделение или гипергидроз.
По словам медиков клиники, этот тип потоотделения не связан с жарой или физическими упражнениями. В то время как исследователи рака в Великобритании называют очень сильное ночное потоотделение ключевым признаком рака.
Некоторые виды рака заставляют человека потеть больше, чем обычно. К ним относятся:
- неходжкинская лимфома;
- лимфома Ходжкина;
- карциноидные опухоли;
- лейкемия;
- мезотелиома;
- рак кости;
- рак печени.
Как отмечают эксперты, из-за рака могут измениться уровни гормонов, что может привести к приливам и потливости.
В общей же сложности существует более 200 различных видов рака, которые могут вызывать различные симптомы. Большинство случаев приходится на людей в возрасте 50 лет и старше.
— Однако в любом возрасте всегда лучше прислушаться к своему телу и поговорить с врачом, если что-то не так, — посоветовали представители Mayo Clinic.
По их словам, повышенная потливость может указывать на что-то гораздо менее серьезное, но в любом случае стоит провериться.
Источник: Express