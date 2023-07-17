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Симптомы рака: эксперты назвали неочевидный признак смертельной болезни

17 июля 2023, 09:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рак, онкологія
Источник: Pixabay

Как объяснили эксперты одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Mayo Clinic, одним из неочевидных симптомов рака может быть повышенное потоотделение или гипергидроз.

По словам медиков клиники, этот тип потоотделения не связан с жарой или физическими упражнениями. В то время как исследователи рака в Великобритании называют очень сильное ночное потоотделение ключевым признаком рака.

Некоторые виды рака заставляют человека потеть больше, чем обычно. К ним относятся:

  • неходжкинская лимфома;
  • лимфома Ходжкина;
  • карциноидные опухоли;
  • лейкемия;
  • мезотелиома;
  • рак кости;
  • рак печени.
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Как отмечают эксперты, из-за рака могут измениться уровни гормонов, что может привести к приливам и потливости.

В общей же сложности существует более 200 различных видов рака, которые могут вызывать различные симптомы. Большинство случаев приходится на людей в возрасте 50 лет и старше.

— Однако в любом возрасте всегда лучше прислушаться к своему телу и поговорить с врачом, если что-то не так, — посоветовали представители Mayo Clinic.

По их словам, повышенная потливость может указывать на что-то гораздо менее серьезное, но в любом случае стоит провериться.

Источник: Express

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